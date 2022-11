Matrose stirbt nach Sturz von Schiff bei Mainz-Mombach

Beim Sturz von einem Containerschiff ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend in der Dunkelheit. Ein Schubverband versuchte im Industriehafen in Höhe Mainz-Mombach anzulegen. Dabei sei der 49-jährige Matrose zwischen das Binnenschiff und die Kaimauer geraten und in das Hafenbecken gefallen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz suchten den Mann und entdeckten ihn schließlich leblos in einer Tiefe von ein bis zwei Metern, so die Polizei. Der Matrose habe schwere Verletzungen an Kopf und Bein aufgewiesen. Deshalb müsse man derzeit davon ausgehen, dass der Mann in die Schiffsschraube geraten sei.

Reanimation blieb erfolglos

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebung verstarb der 49-Jährige noch am Unfallort. Die weiteren Besatzungsmitglieder wurden durch Notfallseelsorger betreut.

Die Kriminalpolizei Mainz hat in enger Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.