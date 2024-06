Extra "Donots" und Windhose: Das war Rock am Ring 2024

So haben sich Besucher und Veranstalter Rock am Ring 2024 gewünscht: Viel Sonne, ausgelassene Stimmung und kaum Probleme beim Festival am Nürburgring. Nur eine Windhose sorgte kurz für Aufregung.

Etwa 80.000 Besucherinnen und Besucher feierten nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr auf der Eifel-Rennstrecke das 37. Rock am Ring-Festival. Und die meisten von ihnen dürften das Wochenende in guter Erinnerung behalten. Denn anders als in der Vergangenheit lief in diesem Jahr fast alles reibungslos.

Weniger Rettungseinsatze bei Rock am Ring als je zuvor

Auf den Campingplätzen blieb es trocken, die Konzerte auf dem Festivalgelände verliefen friedlich, und Polizei und Rettungskräfte hatten weniger zu tun als sonst. Die Zahl der Einsätze habe einen neuen Tiefststand erreicht, sagte Armin Link vom Deutschen Roten Kreuz: "Wir hatten die geringste Versorgungszahl im Rettungsdienst und Sanitätsdienst, die wir je hatten."

Demnach war der Rettungsdienst 450 Mal im Einsatz, in zwei Fällen waren auch Rettungshubschrauber unterwegs. "Es war aber nichts Lebensbedrohliches", sagte Link. Zudem sei etwa 3.500 Mal jemand von Sanitätern versorgt worden.

Punkrocker "Donots" sorgen für besonderen Moment bei RaR

Besonders an den Auftritt der "Donots" werden viele Fans vermutlich noch öfter zurückdenken. Den Punkrockern gefiel ihr Auftritt am Samstagnachmittag auf der Hauptbühne offenbar so gut, dass sie am Sonntag spontan eine ganz spezielle Zugabe spielten.

In der Umbaupause zwischen "Wanda" und "Kraftklub" am Sonntagabend fuhr die Band auf einer mobilen Hebebühne direkt neben der Utopia-Stage nach oben und brachte zehntausende Fans auf dem Hauptgelände des Festivals erneut zum Jubeln. Auf Instagram schrieb die Band vor ihrer Zugabe: "Liebes Rock am Ring Team, sagt ma, wie spontan ist so ein riesen Festival eigentlich? Verkaterte Grüße mit Schnapsideen, eure Donots."

Montag ist Abreisetag: Im Schatten der Nürburg leeren sich die Campingplätze. Rock am Ring 2024 wird vielen Fans gut in Erinnerung bleiben. SWR

Windhose fegt über Campingplatz am Nürburgring

Weitere musikalische Highlights waren der Auftritt von "Die Ärzte" - sie spielten am Freitagabend eines ihrer wenigen Konzerte in diesem Jahr - und die Show der US-Band "Green Day" als Headliner am Samstagabend.

Auch überraschend, aber sicher weniger schön als die Zugabe der "Donots", war eine Windhose, die am Sonntagnachmittag wie aus dem nichts über einen Campingplatz am Ring fegte und mehrere Zelte in die Luft wirbelte. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zwei Menschen verletzt. Die Camper haben sich demnach leichte Schnittverletzungen zugezogen und mussten medizinisch versorgt werden.

Abreise von Rock am Ring verläuft nach Plan

Am Montagvormittag reisten die meisten Besucherinnen und Besucher wieder ab - und auf den Campingplätzen rund um den Nürburgring wird aufgeräumt. Nach Angaben der Polizei ist auch die Abreise bis jetzt ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Nach dem gelungene Festival-Wochenende dürften sich viele Fans schon auf das nächste Jahr freuen. Dann feiert Rock am Ring 40 Jahre. Laut dem Veranstalter soll es 2025 erstmalig vier Bühnen und 100 Acts geben. Als einer der Headliner ist die Metal-Band Slipknot angekündigt.