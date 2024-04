per Mail teilen

Bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Neuwied hat die Polizei mehrere tausend Marihuanapflanzen sichergestellt. Außerdem beschlagnahmte sie Munition und eine größere Menge Bargeld.

Hintergrund war nach Angabe des Polizeipräsdidiums Köln ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Cannabis. Insgesamt seien elf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden, einer davon im Kreis Neuwied.

Polizei findet in Lagerhalle Tausende von Marihuanapflanzen

Fünf Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 34 und 69 Jahren wird laut Polizei vorgeworfen, dass sie seit März 2023 gemeinschaftlich Cannabispflanzen auf Indoor-Plantagen angebaut und anschließend das Cannabis im großen Stil verkauft haben sollen.

Bei der Razzia durchsuchte die Polizei am Dienstag unter anderem eine Lagerhalle in Rheinbrohl im Kreis Neuwied sowie Privatwohnungen und eine Kleingartenanlage in Nordrhein-Westfalen. Dabei haben die Einsatzkräfte eine professionell betriebene Indoor-Plantage entdeckt und mehrere Tausend erntereife Marihuanapflanzen sichergestellt.

Außerdem fanden sie mehrere Plastiksäcke mit Cannabis, das für den Verkauf vorbereitet war und beschlagnahmten mehrere Zehntausend Euro Bargeld, sechs hochwertige Armbanduhren und scharfe Munition.

Razzia wegen Cannabis: Bezug zum Rockermilieu

Einer der Männer mit mutmaßlichen Bezügen zur Rockerkriminalität, wurde nach Polizeiangaben während der Durchsuchungsmaßnahme in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.