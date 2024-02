per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz hat der Prozess gegen vier mutmaßliche Drogenhändler begonnen: Sie sollen geholfen haben, zwei Cannabis-Plantagen in Höhr-Grenzhausen zu betreiben.

Bei einer Razzia im Sommer vergangenen Jahres hatten Polizeibeamte zwei Cannabis-Plantagen in Höhr-Grenzhausen im unteren Westerwald entdeckt: In einer Lagerhalle fanden sie laut Anklage knapp 1.400 Pflanzen, die noch nicht abgeerntet waren. Außerdem rund 22 Kilo Cannabisblüten, die schon zum Trocknen aufgehängt waren.

Cannabis-Plantage in einem Ladenlokal in Höhr-Grenzhausen

Die andere Plantage befand sich demnach in einem Ladenlokal in Höhr-Grenzhausen. Dort wuchsen den Angaben zufolge weitere 270 Pflanzen. In der Lagerhalle und im Ladenlokal seien im Vorfeld Leichtbau-Wände eingezogen und spezielle Kühlungs- und Beleuchtungssysteme installiert worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten Teil einer größeren Bande sind und vorrangig für die Pflege der Cannabis-Pflanzen zuständig waren. Ihre mutmaßlichen Mittäter konnten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang noch nicht identifiziert werden.