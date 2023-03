Neuwieder sollen eine Million Zigarettenstummel sammeln

Was für eine Herausforderung: Die Neuwieder sollen ab Samstag 1.000.000 giftige Zigarettenkippen sammeln, damit sie recycelt werden. Das ist gut für die Menschen und für die Natur.

Die Initiative Clean Up in Neuwied hat Großes vor: Sie ruft die Bürgerinnen und Bürger ab Samstag zur Kippen-Challenge auf. In möglichst kurzer Zeit sollen sie eine Million weggeworfene Zigarettenstummel im gesamten Stadtgebiet aufsammeln, etwa am Deich und im Schlosspark, an Bushaltestellen, im eigenen Büro oder der Privatwohnung. Nach Angaben der Initiative fallen in Deutschland jedes Jahr rund 4.300 Milliarden Kippen an. Nur ein Bruchteil davon werde aber ordnungsgemäß entsorgt und der Rest einfach weg geschnippt.

Die gesammelten Zigarettenreste können die Ehrenamtlichen bei einer Sammelstelle neben der Neuwieder Tafel abgeben. Dort werden sie trocken und sicher gelagert, bis sie zu einem Spezialunternehmen gebracht werden, das sie recycelt.

Die Kölner Firma TobaCycle verwertet die Plastikfilter der Kippen und verarbeitet den Kunststoff weiter, wie zum Beispiel zu Sammeleimern oder Taschen-Aschenbechern. Bei einer Sammelaktion 2022 in Neuwied kamen nach Angaben der Initiative Clean Up rund 100.000 Kippen zusammen. Auch in anderen Städten wurden bereits Zigarettenreste gesammelt, etwa in Mainz.

Stadt Neuwied unterstützt das Kippen-Sammeln

In Neuwied machen nach Angaben von Clean Up bereits mehrere Firmen, Geschäfte, Schulen und Verwaltungen mit und sammeln Zigarettenkippen in ihren Gebäuden und auf ihrem Gelände. Auch sie beteiligen sich so an der Kippen-Challenge. Zudem hat die Stadt spezielle Sammelbehälter für die Zigarettenkippen aufgestellt. Ziel der Aktion sei es, die Stadt Neuwied sauberer und umweltfreundlicher zu machen.

Denn nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND) verunreinigt allein eine weggeworfene Zigarette etwa 1.000 Liter Grundwasser. Außerdem kostet die Entsorgung der Kippen auch viel Geld. In einer Studie des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) aus dem Jahr 2020 heißt es, bundesweit koste "die Entsorgung von Zigarettenkippen rund 225 Millionen Euro" pro Jahr.