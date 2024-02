Barmherzige Brüder Trier übernehmen Lahnsteiner Krankenhaus

per Mail teilen

Jetzt ist es offiziell: Die Barmherzigen Brüder Trier übernehmen als neuer Träger das, was vom Krankenhaus Lahnstein noch übrig ist. Sie werden die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie weiterführen.

Zum 1. März übernimmt die BBT-Gruppe die als Teilbetrieb geführte Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich der psychiatrischen Tagesklinik, der Psychiatrischen Instituts-Ambulanz (PIA) sowie alle Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler des St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein. Das haben die Barmherzigen Brüder Trier am Mittwoch nun offiziell bestätigt.

"Mit diesem Schritt sichern wir die wohnortnahe psychiatrische Versorgung in der Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis und die Zukunft von 110 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", teilte Frank Zils, Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe mit.

110 Mitarbeitende werden übernommen - etwa 180 müssen gehen

Vor eineinhalb Woche war bekannt geworden, dass das insolvente St. Elisabeth Krankenhaus in seiner jetzigen Form nicht mehr weitergeführt wird. Ein Schock für die Mitarbeitenden, von denen etwa 180 von jetzt auf gleich ihren Job verloren. Kirchen und Kommunalpolitiker hatten den Umgang des katholischen Trägers - der Elisabeth Vinzenz Verbund - mit der Situation scharf kritisiert.

Über die Barmherzigen Brüder Trier Die BBT-Gruppe ist nach eigenen Angaben mit rund 100 Einrichtungen, über 15.000 Mitarbeitenden und circa 900 Auszubildenden einer der großen christlichen Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland. Zur BBT-Region Koblenz-Saffig gehören das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur und die Barmherzigen Brüder Saffig mit insgesamt rund 3.300 Mitarbeitenden.

Barmherzige Brüder Trier einer von zwei Bietern

Die BBT-Gruppe war nach eigenen Angaben im Rahmen des Insolvenzverfahrens des St. Elisabeth Krankenhauses als Bieterin angefragt worden. Zuvor hatte der Elisabeth Vinzenz Verbund demnach ein Sanierungskonzept mit einem psychiatrischen Schwerpunkt entwickelt, für das zuletzt zwei Bieter, unter anderem die BBT-Gruppe, ihre Angebote abgegeben hatten. Am Ende bekamen die Barmherzigen Brüder den Zuschlag.

Stärkere Vernetzung mit Standort in Saffig geplant

Sie wollen die psychiatrische Klinik in Lahnstein jetzt mit ihren bestehenden Einrichtungen vernetzen. Insbesondere mit der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Saffig werde nun das Konzept für die psychiatrische Versorgung und perspektivisch auch weitere medizinische Angebote für die Menschen in Lahnstein und im Rhein-Lahn-Kreis entwickelt, teilte Jérôme Korn-Fourcade, der Regionalleiter BBT-Region Koblenz-Saffig, mit.

Die gekündigten Beschäftigten des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein haben am Mittwoch mit einem Autokorso vor dem Krankenhaus Abschied genommen. SWR

Entlassene Mitarbeitende nehmen Abschied mit Autokorso

Unterdessen haben einige der gekündigten Beschäftigten des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein am Mittwochmittag mit einem Autokorso vor dem Krankenhaus Abschied genommen. Im Krankenhaus sei auch eine kleine Abschiedsfeier geplant, so die Organisatoren.