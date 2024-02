Krankenhaus Lahnstein: Beschäftigte wissen nicht, wie es weitergehen soll

Seit Montag ist klar: Fast alle Abteilungen des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein machen dicht. Viele verlieren ihren Job und sind verzweifelt. Hunderte Patienten brauchen neue OP-Termine.

Der Schock sitzt nach wie vor tief bei den Mitarbeitenden des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein. Einige von ihnen stehen am Donnerstagmorgen mit Plakaten vor der Klinik. Manche weinen und sind verzweifelt, so wie eine Mitarbeiterin, die seit 44 Jahren im St. Elisabeth Krankenhaus gearbeitet hat. "Ich habe Altersteilzeit angefangen, die ich jetzt nicht mehr beenden kann, im Prinzip muss ich jetzt drei Jahre länger arbeiten."

Seit Montag ist klar, dass alle Abteilungen außer der Psychiatrie geschlossen werden. 180 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

Uns ist im Prinzip der Boden unter den Füßen weggezogen worden.

Seitdem, so heißt es aus Mitarbeiterkreisen, gehe alles Schlag auf Schlag. "Uns ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Das sind alles Leute, die sind zum Teil hier ausgebildet worden. Seit 45 Jahren arbeiten sie in diesem Haus und erfahren dann also innerhalb von einer Woche, dass sie gar nicht mehr kommen brauchen", sagt Orthopäde Dr. Dietmar Dömlig.

200 Patienten brauchen neue OP-Termine

"Dass es so nicht weitergehen kann war klar", sagt Orthopäde Steffen Scholz, "aber in dieser Schnelligkeit ist es unfassbar!" Patienten mussten innerhalb weniger Stunden in andere Krankenhäuser verlegt werden. "Wir brauchen neue OP-Kapazitäten. Wir haben Patientenanfragen bis Mitte Juli. Das heißt, wir suchen jetzt für 200 Patienten operative Kapazitäten in der Umgebung", so Scholz.

Nachdem im Krankenhaus in Lahnstein alle Operationen abgesagt wurden, versucht Klaus Fassbender für sich in einer anderen Klinik einen neuen Operations-Termin zu bekommen. SWR

Einer dieser Patienten ist Klaus Fassbender. Nach einem Unfall im September ist seine Schulter kaputt. Im Mai sollte sie im Lahnsteiner Krankenhaus operiert werden. Auf diesen Termin musste er schon mehrere Monate warten. Jetzt befürchtet er, dass er wieder monatelang auf einen neuen Termin warten muss. Er hat nach eigenen Angaben schon selbst versucht, einen Termin in einem anderen Krankenhaus zu bekommen, bisher aber ohne Erfolg.

Auch die Kurzzeitpflege wurde von jetzt auf gleich geschlossen. Gäste in der Kurzzeitpflege mussten innerhalb weniger Stunden von ihren Verwandten abgeholt werden.

Interne Jobbörse im Krankenhaus Lahnstein

Am Dienstag soll es nach Angaben der Mitarbeitervertretung eine Jobbörse im Lahnsteiner Krankenhaus geben. Dort seien Vertreter mehrerer Kliniken aus der Umgebung eingeladen, damit die freigestellten Pflegekräfte und Ärzte möglichst schnell eine neue Stelle finden könnten, heißt es.