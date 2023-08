Zehntausende Raver feiern bei NATURE ONE im Hunsrück

Das Techno-Festival NATURE ONE ist am Freitagabend auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna eröffnet worden. Feuchte Böden hatten zeitweise zu Problemen bei der Anreise geführt. Das tat aber der überschäumenden Stimmung keinen Abbruch.

Einige Festivalbesucher von NATURE ONE warteten nach eigenen Angaben mehreren Stunden vor dem Campingplatz und konnten lange Zeit nicht auf das Gelände fahren. Sie hatten die Nacht zum Freitag in ihren Autos verbracht.

"Wir haben etwa 1.000 Tonnen an Kies verschüttet", sagte der Sprecher des Festivals. Auf den Zufahrten und vor einer der Bühnen sei so der Boden befestigt worden. In Zelten sei zudem Plastikboden verlegt worden. In dieser Woche hatte es beim Metal-Festival in Wacken in Schleswig-Holstein bereits große Probleme mit Schlamm und Regen gegeben. Die Veranstalter hatten einen Anreisestopp verhängt.

Davon ist man bei der NATURE ONE aber weit entfernt. "Aktuell gibt es überhaupt keine Probleme, alle kommen auf die Campingplätze", sagte der Sprecher am Freitagnachmittag. "Die Anreisephase hat sich jetzt wieder beruhigt", sagte auch ein Polizeisprecher am Nachmittag. "Ich glaube auch, dass die meisten jetzt da sind. Die Leute, die Arbeiten waren, die kommen halt jetzt noch."

Veranstalter: Campingplätze weiter ausreichend vorhanden

Nach Angaben des Veranstalters mussten am Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge an den Zufahrten der Campingplätze aus dem Matsch gezogen werden. Die Campingplätze rund um die ehemalige Raktenbasis Pydna sind schon seit Donnerstagmorgen geöffnet. Viele Fans seien bereits am Donnerstag angereist. Durch den vielen Regen sei der Anreiseverkehr auf den Wiesen langsamer verlaufen als üblich.

Es gebe aber nach wie vor ausreichend Campingfläche und alle Besucherinnen und Besucher der NATURE ONE 2023 kämen auf den Platz, versichert der Veranstalter. Die Campingplätze an sich seien trotz des Regens der vergangenen Tage in gutem Zustand und nicht verschlammt.

Etwa 50.000 Besucherinnen und Besucher wollen auf dem Campingplatz bei der NATURE ONE übernachten. Trotz Regen ist der Platz laut Veranstalter in gutem Zustand. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

In diesem Jahr wird es laut Veranstalter einen neuen Campingplatz geben: Im "Comfort Camp" können Festivalbesucher, die mehr Ruhe und Komfort möchten, auch in bereits aufgebauten Unterkünften schlafen. Außerdem gibt es eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr.

Erster DJ legt am Abend auf

Musikalisch ging es um 20 Uhr los. In diesem Jahr können Besucher außerdem mit einem sogenannten "Cashless-Bändchen" an allen Essens- und Getränkeständen bezahlen - einem Armband, auf das Guthaben aufgeladen werden kann. Bis Sonntag warten 350 DJs auf die Fans. Es wird mit etwa 60.000 Besuchern - darunter etwa 50.000 Camper - gerechnet. Viele von ihnen waren schon vor Beginn der Veranstaltung bester Stimmung.