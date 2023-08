Am ersten Augustwochenende verwandelt sich die ehemalige Raketenbasis Pydna im Hunsrück wieder in eine Techno-Hochburg. Laut Veranstalter ist Dauerregen kein Problem für das Festival.

Vom 4. bis 6. August erwarten die Veranstalter nach eigenen Angaben rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Auf 22 Bühnen in, neben und auf Bunkern legen 350 DJs auf, darunter auch bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Alle Farben, Charlotte de Witte, Dominik Eulberg, Paul van Dyk oder Sven Väth.

Wetter

Tickets

Anreise

Camping

Bezahlen

Livestream

Polizei und Rettungsdienst

Wie wird das Wetter bei der NATURE ONE 2023?

Trotz des Dauerregens der vergangenen Tage seien die Wiesen der Campingplätze nach wie vor in einem guten Zustand, heißt es vom Veranstalter. Auf dem Festivalgelände sei das nasse Wetter kein Problem, da es viele befestigte und asphaltierte Flächen gebe. Zudem seien viele Bühnen in Zelten oder Bunkern. Sonne, Wolken, Schauer, Wind, Nebel, Wärme am Tag und kühle Nächte - mit diesem wechselhaften Wetter müssen die Festivalbesucher nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr rechnen. Die Veranstalter weisen die Besucher aber darauf hin genügend Kleidung einzupacken.

Gibt es noch Tickets für die NATURE ONE 2023?

Nach Angaben des Veranstalters können Interessierte noch bis einschließlich Samstag Tickets kaufen - entweder Online oder vor Ort. Es gibt Festivaltickets für beide Tage, also Freitag und Samstag, oder nur für einzelne Tage.

In diesem Jahr sind die Tickets zehn Euro teurer als im Vorjahr: Ein Festivalticket für beide Tage kostet beispielsweise 109 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren. "Das ist eine moderate Erhöhung im Vergleich zu anderen Festivals", heißt es vom Veranstalter. Die Erhöhung gebe nur einen Teil der Kostensteigerungen weiter, mit denen das Techno-Festival konfrontiert sei. Bis Ende Juli konnten die Tickets nach Angaben des Veranstalters auch mit dem Kulturpass-Guthaben gekauft werden.

Wie kann ich anreisen?

Wer mit dem Auto über die A61 kommt, sollte erst einmal in Richtung 56288 Kastellaun/Hunsrück fahren. Besucher aus Richtung Norden fahren bis zur Abfahrt 43 Pfalzfeld. Aus dem Süden kommend empfehlen die Veranstalter die Abfahrt 45 Rheinböllen. Das Veranstaltungsgelände ist auch ausgeschildert.

Vom Koblenzer Hauptbahnhof fahren außerdem Shuttlebusse nonstop zum Festival- und Campinggelände. Die Busse fahren mehrmals täglich. Die Hin- und Rückfahrt kostet demnach 15 Euro.

Ab wann ist der Campingplatz geöffnet?

Der Campingplatz öffnet bereits am Donnerstag um 10 Uhr. Dort können die Festivalbesucher bis Montagabend, 18 Uhr, bleiben. In diesem Jahr gibt es außerdem einen neuen Campingplatz: Das sogenannte "ComfortCamp". Dort können Besucher, die am Wochenende etwas mehr Komfort und Ruhe wollen, übernachten. Camper können in ihren eigenen Zelten oder Campern schlafen, aber es gibt auch fertig aufgebaute Unterkünfte. Außerdem herrscht auf dem Platz eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr.

Die Tickets für beide Campingplätze können in diesem Jahr erstmals auch im Vorverkauf Online erworben werden. Das Ticket für den regulären Campingplatz kostet 40 Euro pro Person, das "ComfortCamp" 99 Euro. Hinzu kommt ein Müllpfand von zehn Euro - fünf Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Kostüme auf der NATURE ONE 2022

Wie bezahle ich auf der NATURE ONE 2023?

In diesem Jahr können Festivalbesucher erstmals mit "Cashless-Bändchen" bezahlen. Das sei schnell und einfach und verringere Wartezeiten, so die Veranstalter. Die Armbänder sind den Angaben zufolge auf dem Festivalgelände, den Campingplätzen und an der Shuttlebus-Haltestelle am Koblenzer Hauptbahnhof erhältlich. Ohne ein Bändchen kommen die Besucher demnach nicht auf das Festivalgelände.

Besucher können Guthaben auf das Bändchen laden und damit an Essens- oder Getränkeständen bezahlen. Das Aufladen funktioniert an sogenannten TopUp-Stationen auf dem Gelände oder über ein Onlineportal. An den TopUp-Stationen wird außerdem angezeigt, wie viel Guthaben noch auf dem Bändchen vorhanden ist. Das Rest-Guthaben wird nach dem Festival zurückerstattet.

Wo gibt es die NATURE ONE 2023 im Livestream?

Wer es in diesem Jahr nicht zur NATURE ONE schafft, kann sich das Festivalfeeling nach Hause holen. ARTE Concerts streamt Highlights der NATURE 2023 in der Mediathek und auf YouTube.

Wie bereiten sich Polizei und Rettungsdienst auf das Wochenende vor?

Das Deutsche Rote Kreuz ist nach eigenen Angaben bei dem Festival mit insgesamt 700 Einsatzkräften vor Ort. Demnach gibt es auf dem Festivalgelände ein Medical Center, das zeitgleich 40 Patienten betreuen kann, außerdem zwei Intensivbehandlungsplätze für schwere Notfälle. Das DRK rechnet demnach mit etwa 2000 Patientinnen und Patienten an dem Wochenende.

Die Ärzte und Rettungskräfte werden auch in diesem Jahr wieder von Medizinstudierenden unterstützt. Die acht Studierenden sind im Rahmen eines Praktikums vor Ort und begleiten den ärztlichen Notdienst auf dem Gelände.

Die Polizei bereitet sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz schon seit dem Frühjahr auf den Großeinsatz vor. Bei dem Festival entstehe eine neue Stadt mit 60.000 bis 65.000 Einwohnern, so ein Sprecher. Vonseiten der Polizei werde deshalb eine entsprechende polizeiliche Struktur aufgebaut. "Die Nature One verläuft aber in der Regel friedlich", heißt es. Es komme vereinzelt zu Straftaten, beispielsweise zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.