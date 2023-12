Sechs Jahrzehnte lang hat Karl Mönig das rot-weiße Kostüm getragen: Jetzt geht der Nikolaus aus Müllenbach in den Ruhestand.

Stiefel putzen und raus stellen - das ist an Nikolaus Tradition. Im Dorf Müllenbach im Kreis Ahrweiler dreht der immer am Abend vor dem 6. Dezember seine Runde. 60 Jahre lang hat Karl Mönig das gemacht und den Kindern im Dorf aus seinem großen goldenen Buch vorgelesen, was er im Laufe des Jahres über sie gehört hat: Gutes und nicht so Gutes.

"Ich wollte schon vor zwei, drei Jahren aufhören. Ich bin froh, dass ich das Kostüm ausziehen kann."

Jetzt aber geht er in den Ruhestand. Am Dienstagabend war er zum letzten Mal als Nikolaus in Müllenbach unterwegs. "Ich wollte schon vor zwei, drei Jahren aufhören. Irgendwann will man nicht mehr", erzählt er. "Dann hab ich mir gesagt, du wartest so lange, wie der jüngste Enkel noch dran glaubt. Das ist in diesem Jahr. Ich bin froh, dass ich das Kostüm ausziehen kann."

Nikolaus und Hans Muff waren ein eingespieltes Team

21 Häuser hat Karl Mönig auf seiner Abschiedstour besucht. An seiner Seite - wie immer in den vergangenen 50 Jahren - war Berthold Lares als "Hans Muff". Diese Figur aus dem rheinischen Brauchtum ist mit dem Knecht Ruprecht verwandt. Doch Berthold Lares wollte den Kindern nie Angst einjagen. Ganz in Schwarz und bepackt mit einer Rute trägt er den Sack mit den kleinen Geschenken.

"Es hat Spaß gemacht, ich bin zufrieden mit uns."

Die beiden Männer waren und sind ein eingespieltes Team. Deshalb hört auch Berthold Lares jetzt auf. Bei ihren vielen Stationen blieb am Dienstagabend aber nur wenig Zeit für Wehmut. Erst ganz zum Schluss gab es ein paar feuchte Augen bei beiden. "Ich bin ein bisschen stolz, dass man das so lange gemacht hat", sagt Karl Mönig. "Es hat Spaß gemacht, ich bin zufrieden mit uns."

50 Jahre lang hat Berthold Lares als "Hans Muff" den Nikolaus in Müllenbach begleitet und unterstützt. SWR

Sohn setzt Nikolaus-Tradition in Müllenbach fort

Im Dezember 1963 hatte er sich zum ersten Mal in den Müllenbacher Nikolaus verwandelt - damals war er gerade 13 Jahre alt. Und hatte als Zwölfjähriger selbst noch an den Nikolaus geglaubt.

Nur im Jahr 1970 musste er seine Auftritte als Nikolaus unterbrechen - damals musste er als junger Mann seinen Wehrdienst in Koblenz ableisten und wurde von der Bundeswehr nicht freigestellt.

Doch auch im nächsten Jahr wird es einen Nikolaus in Müllenbach geben: Karl Mönigs Sohn wird die Familientradition fortsetzen.