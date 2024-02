Noch einmal alles jeck im Westerwald

Nicht nur in Heimbach-Weis wurde der Veilchendienstag noch gut gefeiert. Auch in Montabaur war am Nachmittag der närrische Umzug gestartet. Hier ein paar Eindrücke:

Tausende Menschen hatten sich am Veilchendienstag in der Innenstadt von Montabaur versammelt, um sich den Zug anzuschauen und auf die Jagd nach Süßigkeiten zu gehen. SWR Es sieht so aus, als ob diese Gruppe keine Nachwuchssorgen haben müsste. Schon die ganz Kleinen schnuppern beim Veilchendienstagsumzug in Montabaur Karnevalsluft. SWR Bambis mit Bollerwagen - gut gerüstet geht es los zum Veilchendienstagsumzug in Montabaur. SWR Immer wieder ausgefallene Details - auch beim Veilchendienstagsumzug in Montabaur. Man schaue sich den Unterrock etwas genauer an. SWR ... hier der Blick in den Unterrock beim Veilchendienstag in Montabaur. SWR "Und alle zur Aufstellung, bitte" - der Veilchendienstagsumzug in Montabaur fing um 14:11 Uhr an. SWR Vor dem Rathaus in Montabaur war eine kleine Tribüne aufgebaut, von der aus der Karnevalsumzug moderiert wurde. SWR Auch ein paar Wagen waren beim Karnevalsumzug in Montabaur mit dabei. SWR Schafe und Giraffen - Montabaur im Westerwald ist am Veilchendienstag ein großes Freigehege für die Narren. SWR Die Gassen der Altstadt von Montabaur waren proppenvoll beim Umzug am Veilchendienstag. SWR Auch handgemachte Musik durfte nicht fehlen beim Karnevalsumzug in Montabaur. SWR Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland hat sich auch extra in Schale geschmissen, um sich von einer Tribüne am Rathaus in Montabaur den Zug anzuschauen. SWR Gärtnerin mit Huhn - das freilaufende Federvieh darf auch den Veilchendienstagsumzug in Montabaur erleben. SWR Krönender Abschluss des Umzugs in Montabaur: Teenieprinz Tino ließ von seinem Wagen nicht nur Kamelle regnen, sondern auch Funke sprühen. SWR