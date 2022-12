per Mail teilen

Ein Bundeswehr-Soldat soll eine Soldatin erstochen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz kamen die Ermittlungen ins Rollen, weil der Beschuldigte einen Unfall hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz vom Montag war der beschuldigte Bundeswehr-Soldat mit seinem Auto mit der Leiche der 21-Jährigen unterwegs. Auf der Autobahn A3 bei Dierdorf im Kreis Neuwied habe der 32-Jährige einen Unfall verursacht, als er mit seinem Wagen in die Leitplanke prallte.

Bei der Unfallaufnahme hätten Polizisten dann die Leiche der jungen Frau auf dem Beifahrersitz entdeckt, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen Totschlags

Die Staatsanwaltschaft Koblenz leitete nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Soldaten ein. Er soll mit seinem Opfer "früher liiert gewesen sein", hieß es. Gegen den Mann sei Haftbefehl erlassen worden, er befinde sich in Untersuchungshaft.

Verdächtiger in Niedersachsen stationiert

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 9. Dezember. Der Verdächtige sei bei der Bundeswehr in Niedersachsen stationiert, das Opfer war den Angaben zufolge zuletzt in Koblenz bedienstet. Weitere Einzelheiten wurden mit Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt.