Angesichts der Energiekrise müsse dringend gehandelt werden, sagt der Leiter der Forschungsstelle für Wasserstoff am Umweltcampus Birkenfeld (Hochschule Trier), Professor Gregor Hoogers. Wasserstoff biete sich als Alternative zu fossilen Brennstoffen an. "Wir sind auf einem guten Kurs", so der Forscher. Er wünsche sich aber noch mehr Unterstützung durch die Politik.