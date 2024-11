Neue Kinderarztpraxis eröffnet in Cochem

per Mail teilen

Im Ärztehaus des Marienkrankhauses in Cochem hat eine neue Kinderarztpraxis eröffnet. Leitender Arzt ist der 75-Jährige Reinhold Jansen. Der Bedarf in der Stadt ist groß.

Mit einem kranken Kind möchten Eltern keine langen Strecken zurücklegen, sie wollen lieber so schnell es geht zum Arzt und auch nicht lange auf einen Termin warten müssen. Im Kreis Cochem-Zell gibt es neben der nun neu eröffneten Praxis nur zwei weitere Kinderarztpraxen und zwar in Zell. Eltern fahren mit ihren Kindern teilweise mehr als 50 Kilometer weit für eine Behandlung.

Neuer Arzt in Cochem

Reinhold Jansen wird nun eine Kinderarztpraxis in Cochem übernehmen. Er und sein Team werden dort nun drei Tage die Woche für die kleinen Patienten da sein. Eine zweite Praxis betreibt er den Rest der Woche in Kelberg im Landkreis Vulkaneifel.

Die Not der Eltern war so deutlich, dass man das einfach nicht ignorieren konnte.

Obwohl der 75-jährige Jansen eigentlich beruflich kürzer treten wollte, geht er jetzt dieses neue Projekt an: "Die Not der Eltern war so deutlich, dass man das einfach nicht ignorieren konnte. Dann meinte ich, wir probieren es“.

Verbandsgemeinde Cochem ist stolz

Die ambulante Gesundheitsversorgung ist zwar nicht Aufgabe der Kommunen. Trotzdem unterstützt die Verbandsgemeinde die Praxis auch finanziell. "Die Not war so groß. Das System funktioniert nicht mehr selbst. Wir müssen uns hier einbringen als Verbandsgemeinde.“, sagt Wolfgang Lambertz (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem.

Durch die Eröffnung sei nun der Grundstein für eine bessere kinderärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde gelegt. Er hofft, dass demnächst weitere Ärztinnen und Ärzte Teil der Praxis werden und das Angebot so langfristig bestehen bleiben kann.

Der Bedarf an Kinderärzten in der Region ist da

Das neue Angebot in Cochem wird auch direkt genutzt. 20 Minuten nach Eröffnung wird hier der erste Patient behandelt, seine Mutter Ariane Lavante ist froh über die Neueröffnung in ihrem Wohnort.

Bislang ist die Mutter aus Cochem mit ihrem Nachwuchs immer zum Hausarzt gegangen: "In der ganzen Gegend gab es keine Kinderärzte, die neue Patienten aufgenommen haben. Er ist der erste Arzt, bei dem wir jetzt endlich einen Termin bekommen haben.“ Verbandsgemeindechef Lambertz erklärt, die neue Arztpraxis sei der richtige Schritt in die Richtung des Bewältigens eines großen Problems.