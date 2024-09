Computerpanne lähmt Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz

Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz gibt es 37 Jugendherbergen, deutschlandweit sind es laut Deutschem Jugendherbergswerk (DJH) mehr als 400. In den 1950er Jahren eröffneten zahlreiche Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz, etwa in Speyer 1951 und in Trier 1958, 1960 folgte Mayen und 1961 Daun.

Im Jahr 1989 schlossen sich die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu einem gemeinnützigen eingetragenen Verein zusammen, mit rund 220.000 Mitgliedern und knapp 1.000 Mitarbeitenden (Stand: August 2023). Der Verein ist verantwortlich für zusammen 42 Jugendherbergen mit insgesamt mehr als 5.000 Betten.