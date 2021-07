per Mail teilen

Das Landesjugendamt hat ein umstrittenes Familienzentrum in einer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschlossen. Die Organisatoren stehen im Verdacht, der Querdenker-Organisation anzugehören.

Das Landesjugendamt teilte mit, man habe zusammen mit der Polizei am Mittwochabend das sogenannte Familienzentrum in der Aloisius-Grundschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschlossen. Dort waren Kinder von Flutopfern betreut worden.

Die Behörden untersagten den Organisatoren, Kinder zu betreuen. "Bei aller Not, die vor Ort herrscht, müssen Kinder von qualifiziertem Personal betreut werden", sagte Detlef Placzek, Präsident des Landesjugendamts. Die Organisatoren des Vereins "Eltern stehen auf" stehen im Verdacht, der Querdenker-Szene anzugehören

Politische Akteure aus ihrer Mitte habe man entfernt, sagte ein Sprecher der Gruppe im "Familienzentrum" dem SWR. Er sei froh darüber, dass das Jugendamt eine Lösung für die Kinder gefunden habe.