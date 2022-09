Rund 400 Haushalte in Lahnstein ohne Gas

In Teilen von Lahnstein ist seit Montagabend die Erdgasversorgung gestört. Nach Angaben der Energieversorgung Mittelrhein (evm) sind davon rund 400 Haushalte betroffen.

Die Störung habe sich in der Nacht auf Dienstag nicht mehr beheben lassen, teilte die evm mit. In der Gasstation an der Sebastianusstraße in Lahnstein war nach Angaben eines Sprechers der evm ein Regler defekt. Dieser sei bereits ausgetauscht worden.

Monteure haben mit den Arbeiten begonnen

Monteure des Energieversorgers haben nach Angaben des Unternehmessprechers bereits damit begonnen bei den 400 betroffenen Haushalten die Netzanschlüsse zu schließen und zu verplomben. Im nächsten Schritt würden sie entlüftet. Erst danach könnten die Hausanschlüsse wieder in Betrieb genommen werden. Es werde voraussichtlich einige Tage dauern, bis alle Haushalte wieder mit Gas versorgt sind.

Konkret betroffen sind laut evm folgende Straßenzüge: Alter Bergweg

Am Burgweg

Am Fischteich

Amselweg

Auf’m Charweg

Blumenpfad

Eichhornweg

Eulenhorst

Falknersteig

Hirschsprung

Im Rosenberg

Jägerpfad

Kapellenweg

Knappenweg

Oberer Charweg

Rheinblick

Rheinhöhenweg

Walter-Schweter-Straße

Wichtig sei es, dass die betroffenen Haushalte auf die Fachleute warten würden, bevor die Heizungen wieder eingeschaltet werden. "Die betroffenen Bürger sollten sich darauf einstellen, dass es einige Tage dauern kann, bis sie wieder warm duschen können“, sagte der evm-Sprecher.