Fahrradhersteller Canyon und IG-Metall wollen Tarifverhandlungen aufnehmen

Am Dienstag hat der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon Tarifverhandlungen mit der IG-Metall zugestimmt. Den allgemeinen IG-Metall-Vertrag will das Unternehmen aber nicht einführen.

Nach dem dritten Vorgespräch mit der Gewerkschaft IG-Metall hat der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon am Mittwoch Tarifverhandlungen zugestimmt. Wie beide Seiten bestätigten, soll das erste Gespräch am 20. Juni stattfinden.

Der Fahrradhersteller möchte dann einen unternehmensspezifischen Tarifvertrag aushandeln, der ausschließlich für Canyon-Beschäftigte gelten soll. Es seien Lösungen wichtig, die zu unserem Geschäft passen, heißt es in einer Mitteilung.

Inhaltliche Einigung zwischen Canyon und IG-Metall werde Wochen dauern

Die IG-Metall bezeichnet das als klares Bekenntnis. Es zeige, dass Canyon die Botschaft der Beschäftigten verstanden habe. "Auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass Canyon sich dem Flächentarifvertrag anschließt", sagt Ali Yener, Geschäftsführer der IG-Metall Koblenz.

Dieser Vertrag gilt nach Angaben der Gewerkschaft in 32 Firmen rund um Koblenz und Neuwied. Nun gehe es darum, sich inhaltlich zu einigen. Yener rechnet damit, dass sich die Verhandlungen über einige Wochen hinziehen werden. Ob dann tatsächlich ein Tarifvertrag unterschrieben werde, sei bisher unklar.

Seit dem Sommer setzt sich die IG-Metall nach eigenen Angaben dafür ein, einen Tarifvertrag bei Canyon einzuführen. Nach ihren Berechnungen erhielten die Beschäftigten bei Canyon bis zu 40 Prozent weniger Geld als in vergleichbaren Firmen. Canyon bezeichnete dieses Rechenmodell als nicht nachvollziehbar und verwies darauf, im Frühjahr Gehälter stark erhöht zu haben.

IG-Metall trat zuletzt mit Forderungen an die Öffentlichkeit

Zuletzt hatte die Gewerkschaft die öffentliche Sichtbarkeit der Forderungen erhöht. So trat eine Gruppe Canyon-Beschäftigter bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 1. Mai in Koblenz auf.