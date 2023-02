Vor dem Tierheim in Montabaur im Westerwald haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen Hund angebunden. Nach Polizeiangaben ist das Tier dort qualvoll verendet.

Die Polizei Montabaur ermittelt nun nach eigenen Angaben wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Demnach handelt es sich bei dem Hund um einen circa 10 bis 15 Jahre alten kniehohen und braun-schwarzen Mischlingshund. Der Hund sei nicht gechippt gewesen, berichtete die Polizei Montabaur am Sonntag. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.

Alte Hündin wurde am Zaun angebunden

Das Tierheim Montabaur war am Sonntag nicht erreichbar, um sich zu dem Vorfall zu äußern. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Mitarbeiter, dass sie die alte Hündin am Samstagmorgen gefunden hätten. "Sie wurde dort vermutlich von ihren Besitzern, in einem Wäschekorb mit einem Kissen und einer Decke, zurückgelassen", heißt es in einer Nachricht, die das Tierheim auf seiner Facebook-Seite gepostet hat.

"Wir möchten uns nicht vorstellen, was die arme Maus durchleben musste" - Tierheim Montabaur.

Da die Leine des Hundes zu kurz und festgestellt gewesen sei, sei dem Tier wohl nur wenig Luft zum Atmen geblieben. Ob die Hündin sich stranguliert habe oder erfroren sei, lasse sich noch nicht eindeutig sagen.

Tierheim will keine Hetzjagd

Das Tierheim bittet auf seiner Facebookseite ebenfalls auf Hinweise, die zu den Haltern des Hundes führen können. Dort heißt es: "Wir wollen keine Hetzjagd! Wir wollen informieren, was mit ausgesetzten Tieren passieren kann."