Multimediareporter Mike Roth aus dem SWR Aktuell Studio in Koblenz SWR

Mike Roth ist Multimedia-Reporter und berichtet aus Koblenz vor allem für SWR1 und SWR4, die Landesschau RLP und für das Online-Angebot von SWR-Aktuell.

Studium in London und Marburg

Er hat Politik und Germanistik in Marburg und London studiert und seine Ausbildung zum Journalisten beim WDR gemacht. Bereits im Studium

war Mike Roth als rasender Reporter für Lokalzeitungen in Hessen unterwegs, berichtete aus dem Londoner Nachtleben für verschiedene

ARD-Anstalten oder moderierte eine Hochschulsendung beim Hessischen Rundfunk. Nach dem Studium folgte ein eigenes Journalistenbüro

in Frankfurt am Main und diverse Engagements bei verschiedenen Radiosendern. Bis zu seinem Wechsel zum SWR war er viele Jahre Redakteur

beim WDR im Regionalen und in der landespolitischen Redaktion.

Für Menschen von Menschen berichten

Seine Neugier wecken vor allem Geschichten, die das wahre Leben schreibt. Mike Roth erzählt gerne von Menschen für Menschen mit all ihren Hoffnungen, Ängsten oder Nöten. Das ist für ihn viel spannender als jeder Roman.

Sein Motto: Sagen, was ist

Journalistisch geprägt hat Mike Roth bereits vor langer Zeit sein erstes Praktikum im ehemaligen ARD-Studio Bonn.

Dort lernte er zu "sagen, was ist - unabhängig und kritisch aber anständig und fair.

Fotografieren in der Natur gehört zu seinen Leidenschaften

Den gebürtigen Westfalen hat die Liebe nach Rheinland-Pfalz verschlagen. Mike Roth ist verheiratet und wohnt im Westerwald.

In seiner Freizeit ist er dort am liebsten mit Frau und Fotoapparat in der Natur unterwegs.