Organspende: Klinik Kandel erhält Auszeichnung

Organ-Entnahmen sind nicht nur in sehr großen Krankenhäusern möglich, sondern auch in Kliniken der sogenannten Grund- und Regelversorgung, wie das Krankenhaus in Kandel eines ist. Es legt besonderen Wert auf das Thema, dafür gab es am Freitag eine Auszeichnung. Die Warteliste für Spenderorgane ist lang - es braucht auch Glück, wie unser Beispiel zeigt.