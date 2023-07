Kindergrundsicherung: So sollen mehr Familien unterstützt werden

Durch die Kindergrundsicherung sollen mehr Familien staatliche Unterstützung bekommen. Kindergeld und Kinderzuschlag etwa werden darin gebündelt. So ist der aktuelle Stand:

Kinder aus der Armut zu holen oder davor zu schützen und bessere Chancen für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Darauf zielt die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung vor allem ab. Dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwachse, sei eine Schande, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne). Durch die Kindergrundsicherung soll etwa der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert werden, die viele einkommensschwache Familien nicht nutzen, obwohl sie Anspruch darauf haben.

Die Kindergrundsicherung soll nach dem Entwurf des Bundesbildungsministeriums aus zwei Teilen bestehen. Aus einem fixen Grundbetrag und einem flexiblen Zusatzbetrag. Der Grundbetrag soll dabei mindestens dem aktuellen Kindergeld entsprechen. Das sind derzeit 250 Euro im Monat für jedes Kind. Der Grundbetrag ist den Plänen zufolge für alle Kinder gleich, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Er soll alle zwei Jahre überprüft und angepasst werden.

Die Zahlung des Zusatzbetrages der Kindergrundsicherung wird dagegen vom Einkommen der Eltern abhängen. Je höher das Einkommen einer Familie ist, desto weniger Geld wird sie erhalten. Ab einem bestimmten Jahreseinkommen fällt der Zusatzbetrag ganz weg. Neben einer Pauschale für Bildung und Teilhabe - in Höhe von derzeit 15 Euro Euro - gehört dazu eine Kinderwohnkostenpauschale, die aktuell 150 Euro beträgt.

Die Höhe des Zusatzbetrages muss laut Entwurf des Ministeriums so bemessen sein, dass sie zusammen mit dem Grundbetrag das Existenzminimum des Kindes absichert.

Wie das Kindergeld sollen alle Kinder ab der Geburt die Kindergrundsicherung erhalten - bis zum Alter von 18 Jahren. Im Falle einer Ausbildung oder eines Studiums verlängert sich der Anspruch den Plänen zufolge. Wer eine Berufsausbildung macht, erhält die Kindergrundsicherung demnach bis zum 25. Geburtstag, Studierende bis 27. Leben volljährige Kinder nicht nicht mehr bei ihren Eltern, wird ihnen die Kindergrundsicherung direkt auf ihr Konto überwiesen.

Der Zugang zu Sozialleistungen soll Familien durch die Kindergrundsicherung insgesamt erleichtert werden. Kindergeld, Kinderfreibetrag und Kinderzuschlag sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sollen künftig gebündelt werden. Auch weil viele Familien nicht wissen, auf welche Leistungen sie Anspruch haben. Bis zu 70 Prozent aller Familien nehmen nach Angaben von Bildungsministerin Paus ihre Ansprüche nicht wahr: "Wir wollen künftig alle Familien erreichen, die einen Anspruch haben."

Aus der Holschuld der Bürgerinnen und Bürger soll künftig eine Servicepflicht des Staates werden, so die Ministerin. Dafür soll zum einen ein neues Internet-Portal eingerichtet werden, wo die Kindergrundsicherung möglichst einfach beantragt werden kann. Dies dürfte dazu führen, dass mehr Menschen künftig staatliche Leistungen erhalten.

Denn geplant ist laut Paus auch ein so genannter Kindergrundsicherung-Check durch die zuständigen Behörden. Wenn die feststellen, dass sich das Einkommen einer Familie unterhalb einer entsprechenden Grenze bewegt, sollen die Behörden aktiv werden. Das heißt: die betroffenen Familien sollen auf ihre Ansprüche aufmerksam gemacht werden.

Wie so oft wird um das Geld - also die Finanzierung - gestritten. Das ist auch bei der Kindergrundsicherung so. In ihrem Eckpunktepapier hat Paus dafür bis zu zwölf Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt das bisher ab. Er hat in den Haushaltsplanungen offenbar bisher nur zwei Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung vorgesehen. Aus der FDP heißt es, eine Ausweitung von Geldleistungen stehe nicht im Koalitionsvertrag. Es gebe noch offene Fragen.

Gewerkschaften und Sozialverbände kritisieren den offenen Streit in der Bundesregierung um die Kindergrundsicherung. Dass die Finanzierung für das größte sozialpolitische Projekt der Bundesregierung noch nicht geklärt sei, bezeichnete die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) als "völlig falsches Signal".

Der Paritätische Wohlfahrtsverband und der VdK äußerten sich besorgt, dass es bei den zwei Milliarden Euro bleiben könnte. Das sei zu wenig, um Kinderarmut zu beseitigen.

Ministerin Paus geht von einem "pünktlichen" Start aus. Noch in diesem Sommer soll möglichst ein Gesetzentwurf vom Kabinett beraten und beschlossen werden. Dann beginnen die Beratungen im Bundestag. Anschließend müssen noch einige Sozial- und Steuergesetze geändert werden. Eingeführt werden soll die Kindergrundsicherung Anfang 2025.