RLP-Innenminister Ebling: "Hier geht es um die Sicherheit"

per Mail teilen

Mehrere Fastnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz sind abgesagt worden - aus Kostengründen. Die hohen Sicherheitsanforderungen kosten die Veranstalter so viel, dass einige sich für die Absage entschieden haben. Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, verteidigt die Gesetzeslage: "Hier geht es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Vereine werden sich in diesem Kontext ein Stück weit umstellen."