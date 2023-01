Der Donnerstag beginnt oft noch mit Regen, dann lockert die Bewölkung leicht auf und später ziehen von der Eifel neue Schauer heran. Und mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad gehe das milde Wetter weiter, so SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Dazu bleibt es windig - auf den Höhen auch böig. Und die Aussichten Richtung Wochenende: mild mit Regen am Freitag und Sonntag und längeren trockenen Phasen am Samstag. Also: nicht nur der April macht, was er will - sondern auch der Januar.