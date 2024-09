Nur ein tiefer Schacht ist von dem neuen Nahwärmenetz zu sehen. Doch in Zukunft sollen in Altenburg zwei Schulen und ein Altenheim mit der neuen Technik beheizt werden. Außerdem sind bereits mehr als 30 Privathäuser an dem Netz. Erdsonden liefern aus 80 bis 100 Metern Tiefe Wärme an die Oberfläche mit einer Temperatur von ganzjährig etwa 15 Grad. Die Wärme wird an die angeschlossenen Häuser geleitet. Dort sorgen dann Wärmepumpen dafür, dass die Temperatur im Haus stimmt. Über diese Methode kann das Haus im Winter geheizt, aber auch im Sommer gekühlt werden.