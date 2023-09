Zwei Tote bei Unfall zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel

Auto gerät in den Gegenverkehr

Bei einem Autounfall zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel in der Südwestpfalz sind am Sonntagabend zwei Menschen gestorben. Ein Auto war in den Gegenverkehr geraten.

Nach Angaben der Polizei kam ein 27-jähriger Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Dabei habe er zunächst zwei entgegenkommende Fahrzeuge gestreift und sei dann frontal mit einem dritten zusammengestoßen. Die beiden Insassen des dritten Fahrzeugs seien noch vor Ort gestorben. Wie die Polizei mitteilt, stammen die Opfer aus Baden-Württemberg. L487 nach tödlichem Unfall voll gesperrt Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus. Alle weiteren Beteiligten erlitten leichtere Verletzungen. Mehrere Rettungswagen und auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die L487 ist wegen des Unfalls noch immer gesperrt und soll im Laufe des Montagvormittags wieder freigegeben werden. Ein Verkehrsgutachter wird den genauen Unfallhergang rekonstruieren.