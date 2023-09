per Mail teilen

Gut zwei Wochen nach einem schweren Unfall zwischen Ramstein und Landstuhl ist ein Autofahrer im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Mitte August auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein. Dort hatte der 23-Jährige, der jetzt im Krankenhaus gestorben ist, die Kontrolle über sein Auto verloren und war in den Gegenverkehr gekracht. Er stieß frontal mit dem Wagen einer 49-jährigen Frau zusammen. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Warum der 23-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist laut Polizei weiterhin unklar.

Unfallopfer wurde noch in Krankenhaus in USA verlegt

Nach dem Unfall waren beide Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Vor dort wurde der 23-Jährige nach Polizeiangaben vergangene Woche dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in den USA verlegt. Dort sei er nun mehr als zwei Wochen nach dem Unfall gestorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.