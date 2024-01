Im Dahner Felsenland wird es immer schwieriger, Bargeld zu bekommen

Das Ausmaß der jüngsten Geldautomatensprengung in Bundenthal ist verheerend. Das Bankgebäude ist völlig zerstört und muss wahrscheinlich abgerissen werden. Die VR Bank reagiert.

"Bevor ihr euren berechtigten Frust in den Kommentaren abladet, ruft euch nochmal die Bilder aus Insheim und Bundenthal vor euer inneres Auge", schreibt die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Geschäftsstelle hat auf die jüngsten Sprengungen reagiert und schließt in der Region neun weitere Bankautomaten. Geschlossen werden die Automaten, die in unmittelbarer Nähe von Wohnungen, Geschäften und Parkplätzen sind. Konkret betrifft das zum Beispiel den Geldautomaten im SBK-Markt in Dahn, das VR-Geldautomaten-Häuschen in Annweiler und die Geschäftsstelle am Schloss in Bad Bergzabern.

Das Ausmaß der Sprengung ist verheerend. Die Bank schätzt den Schaden auf einen Millionenbetrag. Das Gebäude in der Industriestraße in Bundenthal muss wahrscheinlich abgerissen werden. VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau

Bank will Bevölkerung schützen

Diesen Schritt bedauert die Bank zwar zutiefst, sieht sich aber dazu gezwungen. "In meinen 40 Jahren Zugehörigkeit zur VR Bank habe ich ein solches Ausmaß an kriminellen Angriffen auf unsere Filialen noch nicht erlebt", sagt Vorstandsmitglied Bernd Lehmann. Die brutale Vorgehensweise der Täter beunruhige die VR Bank zutiefst. Denn: In einigen der Gebäude leben Mieter in Wohnungen über den Geldautomaten.

Kein Bankautomat in der Nähe? Wie ich trotzdem bezahlen kann! Geld im Supermarkt abheben: Bargeld gibt es nicht nur bei der Bank. Mittlerweile kann man in fast jedem größeren Supermarkt Geld an der Kasse abheben. Oft geht das auch kostenlos. Auch Tankstellen bieten diesen Service häufig an. Mit der Karte bezahlen: Selbst kleine Beträge beim Bäcker nebenan können meistens mit der EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Gebühren fallen dafür in der Regel nicht an. Wer unsicher ist, sollte am besten bei seiner Hausbank nachfragen. Apple Pay oder Google Pay: Handy raus, ans Kartenlesegerät halten, schon hat man bezahlt. Auch das Bezahlen mit dem Smartphone gilt mittlerweile als sichere Alternative.

Das Dahner Felsenland trifft es besonders hart

Geldautomaten sind im Wasgau Mangelware. Vor allem für Anwohner aus dem Dahner Felsenland wird es immer schwieriger, Bargeld zu bekommen. Mit den Zerstörungen der Geldautomaten in Bundenthal, Bruchweiler-Bärenbach (Sparkasse) und Fischbach, können die Menschen in der Region nur noch in Dahn oder Hinterweidenthal Geld abheben. Einfache Fahrtzeit von Fischbach nach Dahn: knapp 20 Minuten. Gerade für Senioren ist das besonders bitter.

Das Gebäude der Sparkasse Südwestpfalz, wo der Geldautomat im Jahr 2022 gesprengt wurde. SWR

Sicherheitstechnik der Automaten übertraf gesetzliche Anforderungen

Das Landeskriminalamt in Mainz rät den Banken dazu, ihre Sicherheitssysteme zu verbessern. Flächendeckend seien die Geldautomaten in Deutschland nämlich noch lange nicht auf einem entsprechenden Sicherheitsniveau.

Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau hat nach Angaben einer Sprecherin ihre Automaten bereits in der Vergangenheit mit einer Sicherheitstechnik ausgestattet, die die gesetzlichen Vorgaben übertrifft. Doch auch das hinderte die Täter nicht, den Geldautomaten und das Gebäude in Bundenthal in die Luft zu jagen. Ein paar Tage vorher traf es einen Geldautomaten in Insheim im Landkreis Südliche Weinstraße. Das Häuschen wurde dabei vollständig zerstört, umliegende Häuser und Autos in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Mittlerweile hat die Polizei auch bestätigt, dass in Insheim Bargeld gestohlen wurde. Wie viel, teilen die Ermittler grundsätzlich nicht mit.