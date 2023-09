Senior stirbt auf der Autobahn bei Zweibrücken

Die A8 bei Zweibrücken war am Dienstag über Stunden Richtung Saarland voll gesperrt. Ein Pkw war auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde ein Mensch getötet.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:20 Uhr am Dienstagmittag. Zwischen den Autobahnabfahrten Ixheim und Niederauerbach war ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Lkw geprallt.

Lkw aus Slowenien stand mit Panne auf Seitenstreifen der A8

Der Lkw stand auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Saarland. Wohl wegen einer Panne, heißt es von der Polizei. Der 82-jährige Beifahrer des auffahrenden Autos sei durch den starken Aufprall noch an der Unfallstelle verstorben. Am Steuer des Unfallautos saß die 78-jährige Ehefrau des getöteten Seniors. Sie wurde leicht verletzt, aber trotzdem zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

A8 Richtung Saarland stundenlang gesperrt

Der Fahrer des slowenischen Sattelschleppers wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Autobahn 8 wurde in Richtung Saarland voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

Gutachter soll Unfall rekonstruieren

Zur Bergung von Auto und Lkw wurden Kräne benötigt. Auch ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt.

Ehepaar aus dem Pkw stammt aus der Südwestpfalz

Der getötete Senior und seine Ehefrau stammen aus der Südwestpfalz. Wie die Polizei mitteilte, weise bei der Fahrerin nichts darauf hin, dass sie nicht fahrtüchtig gewesen sein könnte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizei in Zweibrücken zu melden. Das kann per Telefon unter der Nummer 06332 9760 geschehen – oder per Mail unter: pizweibruecken@polizei.rlp.de.