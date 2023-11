Unfall mit mehr als drei Promille in Kaiserslautern

per Mail teilen

Reichlich Alkohol war bei einem Unfall in Kaiserslautern im Spiel, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Mehr als drei Promille stellt das Atem-Alkoholmessgerät der Polizei fest.

Der 61-jährige Autofahrer war am Montag, kurz nach 17 Uhr, vom Wohngebiet auf dem Fischerrück in Kaiserslautern unterwegs in Richtung Merkurstraße. Dabei kam er laut Polizei nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Auto zunächst gegen eine Verkehrsinsel und dann gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert und landete auf der Seite.

Der 61-jährige Autofahrer wurde mit gebrochenen Rippen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde der Baum so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste. Pressestelle Polizei Kaiserslautern

Die Polizisten bemerkten noch an der Unfallstelle, dass der Unfallverursacher stark betrunken war. Das Atem-Alkoholmessgerät stellte 3,3 Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, um den genauen Wert zu ermitteln.

Wann ist man im Straßenverkehr fahruntüchtig? Der Gesetzgeber bezeichnet Führerinnen und Führer eines Kraftfahrzeugs als absolut fahruntüchtig, wenn die Blutalkoholkonzentration über 1,1 Promille liegt. Das gilt als Straftat. Fahruntüchtig ist aber auch jemand, der zwischen 0,3 und 1,09 Promille Alkohol im Blut hat und Ausfallerscheinungen zeigt. Wer Personen befördert, beispielsweise Busfahrerinnen und Busfahrer, darf überhaupt keinen Alkohol im Blut haben.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam laut Polizei mit gebrochenen Rippen in ein Krankenhaus. Da der Baum durch den Aufprall stark beschädigt wurde, musste er zur Sicherheit gefällt werden.