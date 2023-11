Irrfahrt auf A60 bei Ingelheim: Mann fährt in Schlangenlinien Autotank leer

Ein offenbar angetrunkener und berauschter Autofahrer ist auf der A60 bei Ingelheim Schlangenlinien gefahren und in eine Leitplanke gekracht. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein Auto, das ständig zwischen allen Fahrstreifen und dem Seitenstreifen hin und her pendelt - das meldeten der Polizei am späten Freitagnachmittag mehrere Zeugen per Notruf. Der graue VW Polo war demnach auf der A60 bei Ingelheim in Fahrtrichtung Bingen unterwegs. Die Zeugen berichteten außerdem, das Auto sei bereits mit einer Leitplanke nahe der Ausfahrt Ingelheim/West kollidiert.

Zickzack-Fahrt endet mit leerem Tank

Wenig später fanden Polizeibeamte das Auto samt Fahrer auf dem Seitenstreifen der Autobahn bei Bingen/Ost. Das Fahrzeug war rundherum stark beschädigt und bei der Zickzack-Fahrt offenbar mehrfach mit Seiten- und Mittelleitplanken zusammengestoßen. Außerdem war der Tank des Autos leergefahren - das habe den 58-jährigen Fahrer aus Wiesbaden wohl unfreiwillig gestoppt, so die Polizei. Der Mann blieb unverletzt.

Betrunken und mit Medikamenten berauscht

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,37 Promille im Blut des Autofahrers. Zusätzlich konnte darin ein Mix aus mehreren Medikamenten nachgewiesen werden - unter anderem hatte der Mann Antidepressiva und ein starkes Schlafmittel eingenommen. Diese Kombination aus verschiedenen Rauschmitteln hatte laut Polizei wohl dazu geführt, dass er völlig desorientiert war und während der Autofahrt mehrfach am Steuer eingeschlafen war.

Polizei sucht nach weiteren Zeugen der Schlangenlinien-Fahrt

Der Führerschein des Wiesbadeners wurde beschlagnahmt. Für die laufenden Ermittlungen zu dem Vorfall sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wer die Irrfahrt in Schlangenlinien auf der A60 am Freitagnachmittag beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Heidesheim zu melden.