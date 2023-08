Mücke oder Schnecke schuld an belastetem Trinkwasser in Jettenbach?

In Jettenbach im Kreis Kusel ist das Trinkwasser mit Bakterien belastet. Deshalb muss es abgekocht werden. Die Verbandsgemeindewerke haben das Wasser gechlort.

Das Trinkwasser in Jettenbach im Kreis Kusel ist mit Keimen belastet, so die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das Leitungswasser soll in einem Hochbehälter für Trinkwasser in Jettenbach mit den Umweltkeimen in Berührung gekommen sein. Das Gesundheitsamt Kusel hat deshalb ab sofort ein sogenanntes Abkochgebot angeordnet. Bedeutet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in Jettenbach das Leitungswasser mindestens drei Minuten kochen müssen.

In diesen Fällen muss belastetes Trinkwasser abgekocht werden Zubereitung von Nahrung, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Kranke

Waschen von Salaten, Gemüse und Obst

Herstellen von Eiswürfeln zur Kühlung von Getränken

Zähneputzen

Medizinische Zwecke Das abgekochte Wasser können Sie dann uneingeschränkt verwenden.

Fürs Duschen, Waschen oder Baden muss das Wasser nicht abgekocht werden. Man müsse nur darauf achten, dass man das Wasser nicht trinke, so die VG Lauterecken-Wolfstein. Außerdem darf es nicht auf offenen Wunden verteilt werden. Für Haustiere müsse das Trinkwasser ebenfalls nicht abgekocht werden, das gelte auch für die Toilettenspülung und die Waschmaschine.

Hochbehälter der VG Lauterecken-Wolfstein wurden gereinigt

Laut dem Leiter der Verbandsgemeindewerke, Fred Wolf, wurden mehrere Wasserproben genommen. Sie haben ergeben, dass der Wasserzulauf nicht belastet ist. Das Trinkwasser sei erst in den beiden Kammern des Hochbehälters mit den Bakterien belastet worden - möglicherweise durch eine Mücke oder kleine Schnecke.

Trinkwasser in Jettenbach wurde gechlort

Man habe das Wasser aus dem Hochbehälter abgelassen und die Kammern sauber gemacht. Außerdem wurde das Trinkwasser, dass in die Haushalte geht gechlort, damit es keimfrei wird. Je nach dem, was erneute Proben ergeben, können die Jettenbacher das Wasser am Mittwoch schon wieder bedenkenlos verwenden.