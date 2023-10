Mountainbikeparadies Westpfalz

per Mail teilen

Mountainbiken hat sich zum wahren Trendsport entwickelt. Und wo könnte man besser fahren als im Pfälzerwald?! Wir stellen schöne – und vor allem legale – Strecken vor.

In der Westpfalz kann man fast überall mountainbiken. Allerdings ist das nicht auf allen Wanderwegen gestattet – auch wenn diese schmalen Singletrails ja am meisten Freude machen. Daher gibt es immer mehr Vereine und Clubs, die sich für legale Mountainbikerouten einsetzen.

Neuer Verein Mountainbike Donnersberger Land baut Trail bei Sippersfeld

Der jüngste legale Trail in der Westpfalz ist am 22. Oktober eröffnet worden. Der Singletrail "Langer Stein" bei Sippersfeld ist zugleich auch der erste offizielle Mountainbiketrail im Donnersbergkreis. Und der ist wirklich für jedermann geeignet, der ein Mountainbike besitzt. Etwa 800 Meter ist der Trail lang. Es gibt kleine Sprünge, Anliegerkurven und Bodenwellen. Das Gute: alle Hindernisse sind überollbar und können umfahren werden. Auf diese Weise können sich auch Anfänger ganz langsam an Herausforderungen im Gelände herantasten.

Der Vorsitzende des Vereins MTB Donenrsberger Land, Christopher Dech (2. von rechts), hat den Trail offiziell freigegeben. Mit dabei waren Lothar Runge vom Forstamt Donnersberg (rechts), Verbandsgemeindebürgermeister Rudolf Jacob (CDU), Landrat Rainer Guth (parteilos) und Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG)(von links nach rechts). SWR

Trail bei Sippersfeld soll zur Rundtour ausgebaut werden

Der Verein Mountainbike Donnersberger Land existiert erst sei Januar 2023 und hat den Trail mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern und einem professionellen Trailbauer in knapp vier Wochen fertiggestellt. Künftig soll eine komplette Runde in der Region mit mehreren Trails entstehen. Vorbilder einer solchen Runde sind sicher unter anderem die Touren im Mountainbikepark Pfälzerwald.

20 verschiedene Mountainbikerunden in Süd- und Westpfalz

Die 20 Touren sind alle für Anfänger geeignet, sind durchgehend beschildert und beginnen unter anderem in Landstuhl, Hochspeyer, Schopp, Leimen und Dahn. Einige der Touren kann man auch miteinander kombinieren. Auf jeder Strecke wechseln sich Forstwege mit mehr oder weniger schmale Pfade ab. Die Runden richten sich ausdrücklich an Tourenmountainbiker und sind entsprechend komfortabel zu fahren. Die Touren sind alle im Internet oder auf einer eigenen Karte beschrieben.

Bikeparks für Fortgeschrittene Wer richtig Airtime haben möchte und die Herausforderung sucht, der wird in der Westpfalz ebenfalls fündig. Die folgenden drei Bikeparks sind alle sehr unterschiedlich und bieten guten Fahrern viel Abwechslung. Auch fortgeschrittene Anfänger können sich hier an größere Herausforderungen herantasten. Bikepark Trippstadt Im Bikepark Trippstadt kann man wirklich hoch und weit fliegen. Wer sich dort auf die großen Lines wagt, sollte allerdings schon wissen, was er tut. Aber: Auch in Trippstadt gibt es einfachere Strecken, die sogar fortgeschrittene Anfänger fahren können. Außerdem gibt es auch einen Pumptrack, auf dem schon die Kleinsten üben können. Bikepark Mühlberg in Enkenbach-Alsenborn In Enkenbach-Alsenborn hinter der Integrierten Gesamtschule liegen die beiden Strecken des Bikeparks Mühlberg im Wald. Eine reine Jumpline mit wirklich großen Tables und einigen Doubles. Außerdem gibt es auch eine Downhillstrecke. Hier ist nicht alles überrollbar. Daher ist es sinnvoll, sich die Strecken vor dem Fahren einmal anzuschauen. Anfänger werden hier eher nicht fündig, außer sie sind schon etwas fortgeschritten und wollen sich ans Springen herantasten. Bikepark Schönenberg-Kübelberg Mehrere Jugendliche haben sich zusammengetan, um einen vormals illegalen Mountainbikespot zu legalisieren. Mit Erfolg. Inzwischen ist in einer stillgelegten Sandgrube ein kleiner, aber feiner Bikepark entstanden. Es gibt Steilkurven, steile Abfahrten, Drops und Sprünge. Aber: die Strecken können teilweise unterschiedlich kombiniert werden, so dass auch Anfänger hier üben können und auf ihre Kosten kommen. Einen Pumptrack gibt es auch.

Flowtrail Landstuhl mit einigen Herausforderungen

Wer allerdings mehr Aufregung sucht, ohne gleich ein echter Profi zu sein, der wird auf dem ebenfalls noch recht neuen Flowtrail in Landstuhl fündig. Hier sind die Sprünge und Hindernisse schon größer, aber vielfach eben auch überrollbar. Sollte das einmal nicht der Fall sein, kann man die Sprünge auch auf einer leichteren Strecke umfahren. Insgesamt gibt es drei sogenannte Lines, für jedes Fahrlevel eine. Markiert sind sie, wie vom Skisport bekannt, mit blau, rot und schwarz. Außerdem gibt es auch einen Übungsparcour, auf dem man sich warmfahren oder einzelne Elemente in Ruhe üben kann.