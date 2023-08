Ski-Club eröffnet Bikepark in Wissen an der Sieg

per Mail teilen

In Wissen eröffnet heute ein Mountainbikepark auf einem Skihang. Der Ski-Club Wissen reagiert damit nach eigenen Angaben auf den Klimawandel. Der alte Skilift wurde extra auch für Fahrräder umgebaut.

Insgesamt sechs Strecken für alle Schwierigkeitsgrade soll der neue Bikepark in Wissen haben. Eine leichte Strecke mit flüssigen Kurven und leichten Sprüngen soll den Berg runtergehen, eine mittelschwere teilweise auch durch den Wald, so der Betreiber. Der Skilift sei so umgebaut worden, dass er jetzt auch Mountainbikes den Berg hoch ziehen kann.

EU-Förderung und Spende einer Stiftung für den Bau

Insgesamt habe der Umbau des Hangs 180.000 Euro gekostet, so der Ski-Club. Demnach hat der Verein etwa 33.000 Euro selbst gestemmt. Ein Großteil stamme dabei aus einem EU-Förderprogramm, ein weiterer Teil von der Else-Schütz-Stiftung. "Wir mussten deswegen keine Schulden aufnehmen", sagt der erste Vorsitzende Frank Stöver.

Bauarbeiten am neuen Bikepark in Wissen an der Sieg. Turbomatik Bikeparks

Immer weniger Schnee in den vergangenen Jahren in Wissen

Vor etwa drei Jahren sei der Ski-Club Wissen auf die Idee mit dem Bikepark gekommen. Grund war auch, dass Skifahren in Wissen fast gar nicht mehr möglich war. "Wir sind in den letzten vier Jahren nicht groß auf dem Hang Ski gefahren", sagt Stöver. Die Talstation liege auf 225 Meter über dem Meer. Es gebe einfach nicht genug Schnee. Das liege auch am Klimawandel.

Ski und Radfahren auf dem Hang möglich

Wichtig war dem Ski-Verein aber dennoch: Wenn genug Schnee liegt, dann ist auch Skifahren weiter auf dem Hang möglich. Die Bügel am Lift lassen sich austauschen, so der Verein. Im Winter seien es Teller, im Sommer spezielle Bügel, die am Lenker der Fahrräder festgemacht werden.

Hoffnung auf Mountainbike-Fans aus dem Raum Köln/Bonn

Ab 11 Uhr am Samstag ist der Hang erstmals für das Publikum geöffnet. In der Zukunft hofft der Betreiber auch darauf, dass mit der Bahn viele Mountainbiker aus dem Raum Köln/Bonn nach Wissen kommen und ihn nutzen.