Der Sonntag wird in Rheinland-Pfalz eher wechselhaft. Neben längeren Trockenphasen kündigt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke auch leichte Regenschauer an. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 Grad in der Eifel und bis zu 22 Grad in Rheinhessen und dem Süden der Pfalz. Auch in den nächsten Tagen sollen die Temperaturen auf diesem Niveau bleiben. Der Wochenstart in RLP wird also deutlich kühler, als in den vergangenen Tagen.