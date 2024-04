per Mail teilen

In das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern kamen am Dienstagabend tausende FCK-Fans, um beim Public Viewing das Spiel der Roten Teufel gegen den 1. FC Saarbrücken zu sehen. Später konnten sich die Fans über einen Sieg und den Einzug des FCK ins DFB-Pokalfinale freuen.