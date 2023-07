Mehr als 230.000 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Hautkrebs. Das sagt die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und veranstaltet am Gelterswoog bei Kaiserslautern einen Aktionstag, der aufklären soll.

Wie entsteht Hautkrebs und wie wichtig ist ein wirksamer Sonnenschutz? Diese und weitere wichtige Fragen sollen bei dem Aktionstag der Krebsgesellschaft geklärt werden. Wo gäbe es einen besseren Ort, um über Hautkrebs aufzuklären, als in einem Schwimmbad? Oder eben in einem Strandbad wie dem Gelterswoog bei Kaiserslautern. Hautarzt aus Kaiserslautern klärt am Gelterswoog über Hautkrebs auf Gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Hautarzt Martin Lorenz will die Krebsgesellschaft am Mittwoch (19. Juli) zwischen 15 und 17 Uhr die Badegäste dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, Sonnencreme zu benutzen. Wie war das nochmal gleich mit dem Lichtschutzfaktor (LSF)? Wie lange muss die Sonnencreme einwirken? Auch solche Fragen können sich Interessierte beantworten lassen. Das bedeutet LSF Der Lichtschutzfaktor erhöht die Eigenschutzzeit vor UV-Strahlung. Wie hoch die Eigenschutzzeit des Körpers ist, hängt vom Hauttyp ab. Es gibt sechs verschiedene Hauttypen. Hauttyp 1 bekommt ungeschützt nach etwa 10 Minuten einen Sonnenbrand, Hauttyp sechs nach etwa 90 Minuten. Ein Rechenbeispiel mit Hauttyp 1 und Sonnenschutzfaktor 50:

10 Minuten Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor 50 = 500 Minuten Die Haut wäre somit für etwa 8 Stunden geschützt - aber nur theoretisch. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird der Lichtschutzfaktor, der auf der Tube steht, selten erreicht. Die LSF-Werte beziehen sich auf Tests im Labor und die meisten cremen sich im Alltag nicht ausreichend gut ein. Um den LSF zu erreichen, sollte mit Sonnencreme nicht gespart werden: Erwachsene sollten etwa vier gehäufte Esslöffel für den ganzen Körper benutzen. Zum anderen können auch Schweiß, Reibung am Sand oder am Handtuch und auch Wasser die Schutzschicht abtragen. Übrigens: Grundsätzlich heißt "wasserfest" bei Sonnencremes nur, dass nach dem Baden noch mindestens 50 Prozent der Creme auf der Haut verblieben sein muss. Schutz vor Sonnenbrand hört nicht bei der Sonnencreme auf Wer richtig eingecremt ist, tut schon viel für seinen Sonnenschutz und damit gegen den Hautkrebs. Meist handelt es sich laut der rheinland-pfälzischen Krebsgesellschaft zwar um eine harmlose Krebsart. Etwa jeder Zehnte sei aber von einer besonders bösartigen Form betroffen – Tendenz steigend. Die Gründe dafür: zu starke Sonnenbestrahlung und Sonnenbrände. Deswegen wollen Krebsgesellschaft und Martin Lorenz am Gelterswoog auch dafür werben, veränderte Hautpartien frühzeitig untersuchen zu lassen. Das kannst du gegen Hautkrebs machen! Zu heftige Sonnenstrahlen können dein Erbgut beschädigen. Kaputte Hautzellen können unkontrolliert wachsen und Probleme verursachen. Damit das nicht passiert, solltest du dich am besten mit Kleidung vor der Sonne schützen. Sonnencremes schützen zwar vor Sonnenbrand, aber nicht immer vor Hautkrebs, da sie einen Teil der schädlichen UV-Strahlung durchlassen. Besonders wichtig ist es, beim Kauf der Sonnencreme darauf zu achten, dass sie sowohl vor UVA- als auch UVB-Strahlung schützt.