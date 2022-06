Weltweit steigt die Zahl der Hautkrebserkrankungen kontinuierlich an. Die ultraviolette (UV-) Strahlung ist dabei der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Gemeinsam mit anderen Organisationen hat die WHO nun eine App lanciert, die über die Sonnenintensität informiert.

Am schwarzen Hautkrebs, dem sogenannten malignen Melanom, erkranken in Deutschland mehr als 35.000 Menschen pro Jahr. Die gute Nachricht: Sonnenschutz hilft und kann die Entstehung von Hautkrebs wirkungsvoll verhindern. SunSmart Global UV App nennt sich eine von der WHO gemeinsam mit anderen Organisationen veröffentlichten App, die über die Sonnenintensität informiert. Sie ist kostenlos und im Apple Store oder Google Play Store verfügbar.

App soll vor gefährlicher UV-Strahlung warnen

Die SunSmart Global UV-App ist unter der Federführung des australischen Krebsinformationszentrums für die ganze Welt entwickelt worden und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sie nun in der Hoffnung, dass mehr Menschen sich vor der teils recht starken und gesundheitsschädlichen UV-Strahlung schützen können.

Die SunSmart Global UV-App soll dabei helfen, Menschen besser vor gesundheitsschädlicher UV-Strahlung zu schützen. IMAGO imago images/YAY Images

UV- und Wetter-Vorhersagen für fünf Tage

Die App verwendet unterschiedliche nationale und lokale Datenquellen für ihre UV-Informationen. In Europa nutzt sie zum Beispiel UVPrognose-Daten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen. Sie bietet fünftägige UV- und Wettervorhersagen für jeden Ort, den man auswählen möchte, schon ab Dorfgröße aufwärts.

Außerdem zeigt sie an, in welchem Zeitfenster Sonnenschutz empfohlen wird. Außerdem gibt die App den UV-Index an dem gewählten Standort an. Er beschreibt die Höhe der solaren UV-Strahlung - auf einer Skala von 1 bis 11, wenn es noch höher geht wird das als Extrem ausgegeben. Je höher der Indexwert, desto größer ist die mögliche Schädigung von Haut und Augen.

En Großteil der UV-bedingten Erkrankungen und Todesfälle, wie z.B. der schwarze Hautkrebs, könnte durch Präventionsmaßnahmen vermieden werden. IMAGO IMAGO/UIG

App gibt Tipps für Schutzmaßnahmen

Die Verwendung von Sonnenschutz und die Anpassung von Outdoor-Aktivitäten werden empfohlen, wenn der UV-Index 3 oder höher ist. In Europa erreiche die Strahlung an Sommertagen oft 8. Mit Symbolen wird in der App angezeigt, wie man sich schützen kann – zum Beispiel langärmelige Kleidung, Sonnenmilch, Schatten suchen und so weiter. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn an einem Standort Sonnenschutz empfohlen wird.

Insbesonders Kinder sollten vor zu starker Sonneneinstrahlung, u.a. auch durch Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor, geschützt werden. IMAGO imago images/Shotshop

App soll Bewusstsein für UV-Schutz schaffen

Ziel der App ist es, weltweit ein Bewusstsein für den UV-Schutz zu schaffen. Denn es wird geschätzt, dass allein im Jahr 2020 weltweit über 1,5 Millionen Fälle von Hautkrebs fest gestellt wurden – und mehr als 120.000 Menschen starben daran. Dabei kann ein Großteil der UV-bedingten Erkrankungen und Todesfälle durch eine Reihe einfacher Präventionsmaßnahmen vermieden werden: zum Beispiel indem man mittags nicht lange in die Sonne geht, Schatten sucht, wenn die UV-Strahlen am intensivsten sind und Sonnenschutzmittel aufträgt.

Und wenn Sie nicht sicher sind, ob das notwendig ist, nutzen Sie die Sunsmart App oder auch eine der vielen anderen Wetter-Apps, die den UV- Status zwar nicht so prominent, aber doch in der Regel im Untermenü ebenfalls anzeigen.