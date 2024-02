Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens sind nach Angaben der Stadt mehrere Menschen verletzt worden.

Gegen 19:15 Uhr am Sonntagabend gingen gleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr in Pirmasens ein: Die Anrufer meldeten, dass es in einem Mehrfamilienhaus brenne. An den Fenstern stünden Menschen und drohten zu springen.

Kinderwagen im Treppenhaus haben gebrannt

Nach Angaben der Stadt Pirmasens waren im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses mehrere Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Ersthelfer damit begonnen, die Flammen mit Hilfe von Feuerlöschern zu löschen. Das gesamte Wohnhaus sei so stark verraucht gewesen, dass die Feuerwehrleute vier Bewohner aus ihren Wohnungen, teilweise mit der Drehleiter, retten mussten.

Mehrere Bewohner des Hauses in Pirmasens verletzt

Drei Kinder waren bereits von Helfern durch ein Fenster im ersten Stock in Sicherheit gebracht worden. Eine Frau ist nach Angaben der Polizei mit ihrem Kind aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen. Dabei haben sich beide leicht verletzt. Wie die Stadt mitteilte, sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Einige von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Pirmasens ermittelt

Die Pirmasenser Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war die Katastrophenschutzeinheit Sanität mit vier Fahrzeugen und elf Helfern im Einsatz. Warum die Kinderwagen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in Brand geraten sind, ist noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.