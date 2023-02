Nach Fund von Schlachtabfällen: Hier häuft sich illegaler Müll im Westen der Pfalz

Die jüngsten Funde von Obst-, Gemüse- und Fleischabfällen in und um Kaiserslautern werfen die Frage auf: Wie groß ist das Problem illegaler Müllentsorgungen in der Westpfalz?

Der Anblick der aufgerissenen Tüten auf dem Waldboden dürfte einigen Spaziergängerinnen und Spaziergängern am Waldrand nahe des Vogelwoogs in Kaiserslautern den Magen umgedreht haben. In dem Naherholungsgebiet sind Ende Januar illegal entsorgte Schlachtabfälle gefunden worden. Auf Anfrage berichten einige Kommunen im Westen der Pfalz von einer steigenden Zahl an Anzeigen wegen illegal entsorgten Mülls in den letzten Jahren. Laut dem Polizeipräsidium Westpfalz liegt das Hauptproblem allerdings nicht bei den gewerblichen Abfällen.

Funde von illegalem Müll im Westen der Pfalz

Wie die Rheinpfalz zuerst berichtete, wurden in der Region neben den Plastiksäcken mit Schlachtabfällen kürzlich auch große Mengen an Obst und Gemüse in einem Waldstück illegal entsorgt. Laut dem Kreis Kaiserslautern wurde das Obst und Gemüse "vermutlich durch einen gewerblichen Unternehmer in den Bereichen Mehlingen-Fröhnerhof sowie in Hochspeyer" entsorgt.

Im Kreis Südwestpfalz war zuletzt ein Parkplatz an der B270 besonders von illegalen Müllablagerungen betroffen. Kreis Südwestpfalz

Im gleichen Zeitraum seien ähnliche Fälle im Kreis Bad Dürkheim aufgetreten, heißt es vom Kreis Kaiserslautern. Ein Zusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden.

Die meisten Fälle des strafbaren Umgangs mit Abfällen haben mit Asbest zu tun. Dabei geht es um Abkippen von Asbestabfällen im Wald oder an Wegen, aber auch um den unsachgemäßen Umgang beim Demontieren oder Reinigen.

Kommunen melden viele Anzeigen wegen illegaler Müllablagerungen

Die Polizei in der Westpfalz betont, diese Funde seien eine Ausnahme. In der Regel ließen sich illegale Entsorgungen auf Privatpersonen zurückführen, gibt das Präsidium an, das nur die illegale Entsorgung von gefährlichem Abfall verfolgt. Dazu zählen Altöltanks, Kühlschränke oder asbesthaltiger Bauschutt.

Die SWR-Umfrage unter den kommunalen Ordnungsbehörden in der Westpfalz zeigt: Illegale Müllablagerungen haben in einigen Kommunen in den letzten Jahren zugenommen. Leicht gestiegene Zahlen meldet neben der Stadt Pirmasens und dem Kreis Kusel auch die Stadt Kaiserslautern. Im Januar 2023 wurden hier bereits rund 90 Fälle illegaler Müllentsorgung gemeldet, 2022 waren es im Monat durchschnittlich "nur" 39 Anzeigen.

Im Kreis Südwestpfalz war zuletzt ein Parkplatz an der B270 besonders von illegalen Müllablagerungen betroffen. Kreis Südwestpfalz

Bauschutt und weggeworfene Autoreifen

Laut den Kommunen sind neben (asbesthaltigem) Bauschutt weggeworfene Autoreifen ein großes Problem. Eine große Menge an alten Autoreifen sei in Herchweiler abgeladen worden, meldet beispielsweise der Kreis Kusel. Bis zu 150 Reifen wurden auch im Donnersbergkreis gefunden, in dem die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land besonders betroffen ist.

"Müll wird überwiegend in nicht einsehbaren Bereichen abgelegt. Natürlich kommt es auch vor, dass Abfälle ganz offensiv und dreist am Straßenrand oder an Parkplätzen, oft Waldparkplätzen, illegal entsorgt werden", informiert Sprecher Thorsten Höh vom Kreis Südwestpfalz. Wie in den anderen Kommunen würden auch dort im Frühjahr mehr Fälle gemeldet als in den anderen Jahreszeiten.