In der Stadt Pirmasens breiten sich immer mehr Ratten aus. Die Stadt appelliert deshalb an die Bürger und legt Giftköder aus.

In der Pirmasenser Innenstadt finden Ratten offenbar ausreichend zu Essen und Möglichkeiten zu nisten. Deshalb appelliert das Ordnungsamt an die Bürger, keine Essenreste achtlos auf den Boden zu werfen, sondern in die Mülleimer, die regelmäßig geleert werden. Besonders rund um Grünanlagen gebe es aktuell besonders viele Ratten. Und die können Krankheiten auf den Menschen übertragen.

Giftköder gegen Rattenplage in Pirmasens

Weil in Pirmasens immer mehr Ratten auch tagsüber gesichtet werden, vermutet die Stadtverwaltung, dass sie sich sprunghaft vermehren - denn die Nagetiere sind eigentlich nachtaktiv. Tagsüber gehen sie nur dann auf Nahrungssuche, wenn in der Nacht schon zu viele andere Ratten unterwegs sind. Das Ordnungsamt hat nach Angaben der Stadt deshalb bereits verstärkt Köder in der Innenstadt und in den betroffenen Kanälen ausgelegt. Üblicherweise werden solche Giftköder an Stellen ausgelegt, die für Haustiere wie Hunde und Katzen nicht - oder nur schwer - erreichbar sind.

Wie kann man Ratten aus dem eigenen Keller fernhalten?

Wer nun Angst hat, dass Ratten auch im eigenen Keller oder im Gartenhaus einziehen könnten, kann das mit fünf einfachen Tipps verhindern:

Tierfutter immer geschlossen lagern.

Kein gekochtes Essen auf den Kompost werfen.

Mülleimer und Biotonne immer gut verschließen.

Speisereste nicht in der Toilette entsorgen.

Gebäudemängel beseitigen.

Und je weniger Ratten es in der Nähe gibt, weil man auch sein Umfeld sauber hält, desto geringer die Chance, dass die Nager auch in den eigenen vier Wänden vorbeischauen.