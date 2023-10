per Mail teilen

An einer großen Ampelkreuzung in Speyer müssen Autofahrer seit dem Wochenende gut aufpassen. Die Ampelanlage ist ausgefallen. Die Techniker der Stadt vermuten Ratten als Ursache.

Es ist eine recht unübersichtliche Kreuzung im Norden von Speyer, denn die Straßen treffen nicht, wie meist üblich, im rechten Winkel aufeinander. Außerdem sind drei der aufeinandertreffenden Fahrbahnen vierspurig, eine davon ist eine kleine zweispurige Straße. Seit dem Wochenende müssen Autofahrer dort trotzdem auf die Ampelregelung verzichten.

Wie ein Sprecher der Polizei zum SWR sagte, ist es zur Überraschung seiner Kollegen bislang noch nicht zu einem größeren Verkehrschaos an der Kreuzung "Rauschendes Wasser" in Speyer gekommen.

Von Ratten angeknabbertes Ampelkabel in Speyer Stadtverwaltung Speyer

Ampeln an wichtiger Kreuzung in Speyer ausgefallen: Sind Ratten schuld?

Die Ursache für den Ausfall der Ampeln ist noch nicht geklärt. Techniker prüfen laut Stadtverwaltung die Kabel im Schacht zu den Ampeln. Sie gehen davon aus, dass der Schaden durch Ratten verursacht wurde. Vor zweieinhalb Jahren wurden an derselben Stelle bereits schon einmal Ampelkabel durchgeknabbert.

Solche Vorfälle gibt es offenbar häufiger, als man denkt: In der Vergangenheit waren schon öfter in verschiedenen Städten in Deutschland Ampeln ausgefallen, weil Ratten die Elektro-Leitungen durchgebissen hatten.

Erdlöcher rund um die Ampelanlage ließen bereits im Februar 2021 einen Rattenbau vermuten Stadtverwaltung Speyer

Warum sich Ratten an Ampelkabeln zu schaffen machen, dazu gibt es verschiedene Theorien. Nager knabbern offenbar generell an harten Materialien, um die Zähne zu schärfen. Auch soll von den Elektrokabeln ein süßlicher Geruch ausgehen. Dies locke die Tiere an.

Ampel in Speyer soll nächste Woche repariert sein

Die Ampelanlage an der Kreuzung "Rauschendes Wasser" in Speyer soll nach Angaben der Stadtverwaltung innerhalb der kommenden Woche repariert werden. Die Reparatur sei allerdings sehr aufwändig, da alle Kabel hervorgeholt und überprüft werden müssten. Außerdem soll mit einem Spezialisten besprochen werden, wie sich ein solcher Rattenschaden in Zukunft vermeiden lässt.