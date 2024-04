Tonnenweise Kupferkabel im Kreis Kaiserslautern geklaut - hoher Schaden

per Mail teilen

Diebe haben in Ramstein-Miesenbach in zwei Firmen eingebrochen und tonnenweise Kupferkabel gestohlen. Der Schaden liegt im hohen fünstelligen Bereich.

Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Lager in der August-Süßdorf-Straße in Ramstein mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln gestohlen. Die Diebe hatten dabei offenbar Zäune und Gitte beschädigt.

Wenig später stellte sich heraus, dass die Diebe auf die gleiche Weise aus einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Ramstein-Miesenbach mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen hatten. Laut Polizei soll dieser Diebstahl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passiert sein. Die Polizei Landstuhl bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06371 805 1850 zu melden.

Zu solchen Diebstählen von Kupfer kommt es immer wieder - meistens dann, wenn der Preis für das Metall auf den Märkten stark angestiegen ist. In Gundelsheim im Kreis Heilbronn hatten Diebe sogar einen Teil des Kupferdaches einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof abmontiert.