Polizei Kaiserslautern warnt: Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Lotto aus

Betrüger haben in zwei Supermärkten in Landstuhl im Kreis Kaiserslautern die Codes von Guthabenkarten erschlichen. Dazu gaben sie sich am Telefon als Lotto-Mitarbeiter aus.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Landstuhl am Dienstag einen Anruf einer Betrügerin. Durch eine geschickte Gesprächsführung habe eine angebliche Mitarbeiterin der Lottozentrale die Frau dazu gebracht, Guthabenkarten aus dem Sortiment zu holen und die Codes am Telefon durchzugeben. Dann wurde das Gespräch einfach beendet. Zweiter Supermarkt ebenfalls im Namen von Lotto betrogen Der Chef der Mitarbeiterin des Landstuhler Supermarktes bestätigte, dass es einen ähnlichen, ebenfalls erfolgreichen Anruf in einem anderen Supermarkt gegeben hatte. Der Schaden: Mehrere Hundert Euro. Das Fachkommissariat für Betrug des Polizeipräsidiums Westpfalz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt davor, Codes von Guthabenkarten am Telefon durchzugeben.

