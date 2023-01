Polizei Pirmasens hat nach Geldautomatensprengern gesucht

In der Südwestpfalz hat die Polizei gezielte Großkontrollen durchgeführt. Die Beamten waren auf der Suche nach Geldautomatensprengern.

Die Kontrollen sind nach Angaben der Polizei durchgeführt worden, weil in der letzten Zeit auffällig viele Geldautomaten gesprengt worden waren – zuletzt am frühen Morgen im Kreis Altenkirchen. Zudem hatten unbekannte Täter am Montagmorgen einen Automaten in Schönenberg-Kübelberg gesprengt.

Kontrollen auf Autobahn und Bundesstraße

Die Polizeibeamten hatten sich in der vergangenen Nacht sowohl auf einem Parkplatz auf der Autobahn 8 als auch an der B10 postiert. Das Technische Hilfswerk hat die Kontrollstellen ausgeleuchtet. Darüber hinaus waren Streifen unterwegs, die die Autofahrer überprüft haben. Insgesamt hat die Polizei 61 Fahrzeuge und 70 Personen kontrolliert.

Viele Autos mit Mängeln und ein Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Verdächtige im Zusammenhang mit den Geldautomatensprengungen hat die Polizei nicht festgestellt. Wohl aber waren mehrere Fahrzeuge mit technischen Mängeln unterwegs. Außerdem fiel den Beamten ein Fahrer auf, der wahrscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.