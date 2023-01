Geldautomatensprengung in Neustadt/Wied: Polizei sichert Spuren

Nach der Geldautomatensprengung in Neustadt/Wied in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei am Tatort Spuren gesichert. Hinweise zu den Tätern gibt es laut Polizei nicht.

Den Angaben zufolge ereignete sich die Sprengung gegen 1.30 Uhr in der Innenstadt. Der Eingangsbereich der Raiffeisenbank sei dabei schwer beschädigt worden. Unter anderem seien Teile der Deckenverkleidung herabgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter möglicherweise mit einem Fluchtauto auf die A3 gefahren. Zeugen hätten in der Nacht in Neustadt ein schnell fahrendes Auto gesehen. Über die Höhe der Beute machte die Polizei bislang keine Angaben. Polizei bittet um Hinweise Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen und bitten die Öffentlichkeit um MIthilfe. Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben?

Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten?

Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der Bank in der Raiffeisenstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Sprengungen in Koblenz: Sparkasse und Volksbank schließen SB-Stellen Erst im Dezember hatte es in der Region Koblenz eine Serie von Geldautomatensprengungen gegeben. Die Sparkasse Koblenz kündigte daraufhin an, ab dem 9. Januar nachts alle SB-Geschäftsstellen aus Sicherheitsgründen zu schließen. Einige Geldautomaten nahm die Sparkasse nach eigenen Angaben ganz außer Betrieb - beispielsweise in Ehrenbreitstein, Urbar und Weitersburg. Eine Gefährdungsanalyse habe ergeben, dass das Risiko an diesen Standorten als besonders hoch einzuschätzen sei. Auch die Volksbank RheinAhrEifel hatte nach eigenen Angaben bereits Mitte Dezember entschieden, insgesamt sieben SB-Filialen nachts von 0 bis 6 Uhr morgens zu schließen - beispielsweise in Koblenz, Andernach und Mayen.