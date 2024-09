Hochschule Kaiserslautern nimmt neues Laborgebäude in Betrieb

Im Herbst 2020 war Richtfest. Jetzt wurde das Laborgebäude auf dem Gelände der Kammgarn an die Hochschule übergeben. Der Umzug läuft bereits.

Das neue Laborgebäude ist nach Angaben der Hochschule fast 10.000 Quadratmeter groß. Das sind eineinhalb Fußballfelder. Viel Raum also für Werkstätten und Labore. Das Projekt ist nach Angaben des Landesliegenschaftsbetriebs (LBB) eines der größten und technisch anspruchsvollsten Neubauprojekte in ganz Rheinland-Pfalz. Das Gebäude beherbergt über 100 Laborräume. Darunter sind ein Windkanal, ein Hochspannungslabor, ein Motorenprüfstand und ein sogenannter schalltoter Raum.

In dem neuen Gebäude sind viele Großgeräte wie zum Beispiel ein Windkanal, ein Hochspannungslabor, ein Motorenprüfstand und ein sogenannter schalltoter Raum untergebracht. Mit Vorlesungsbeginn am 30. September soll alles funktionstüchtig sein. Hochschule Kaiserslautern

Umzug in neue Räume der Hochschule in vollem Gang

Der Umzug ist den Angaben zu Folge in vollem Gang. Die Laboreinrichtungen, die bislang in den Gebäuden an der Morlauterer Straße in Kaiserslautern untergebracht waren, werden derzeit in das neue Gebäude auf dem Kammgarngelände gebracht. Derzeit ziehe die Metallwerkstatt um, danach folgten die Produktentwicklung und die Werkstoffprüfung. Bis zum Beginn der Lehrveranstaltungen im Wintersemester am 30. September soll alles fertig sein, so dass einem regulären Studienbeginn nichts im Wege steht.

Neues Laborgebäude in Kaiserslautern kostet fast 90 Millionen Euro

Für die Baukosten von 79 Millionen Euro ist komplett das Land Rheinland-Pfalz aufgekommen. Für die Ausstattung der Werkstatt- und Laborräume hat das Land weitere knapp 11 Millionen Euro gegeben. Weitere Großgeräte wurden und werden von Partnern der Hochschule finanziert.