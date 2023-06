Hacker haben es auf die Hochschule in Kaiserslautern abgesehen. Die Internetseite ist zurzeit nicht erreichbar. Folgen gibt es auch für die Studierenden.

"Leider ist unsere IT-Infrastruktur von einem Hackerangriff betroffen. Daher steht die gesamte IT-Infrastruktur der Hochschule derzeit leider nicht zur Verfügung", schreibt die Hochschule Kaiserslautern auf einer Not-Internetseite. Diese wurde eingerichtet, weil die Hochschule selbst ihre reguläre Internetseite und das E-Mail-Programm offline gestellt hat - zur Sicherheit.

Hackerangriff auf Hochschule: E-Mail-Programm und Homepage offline

Das genaue Ausmaß des Hackerangriffs ist dem Präsidenten der Hochschule Kaiserslautern, Hans-Joachim Schmidt, noch unklar. "Es hat sich am Donnerstag über den Tag verdichtet, dass es ein Angriff ist", sagte er. Ein Krisenstab habe sich umgehend mit dem Sicherheitsproblem befasst, außerdem sei das Landeskriminalamt unterrichtet worden.

Noch sei unklar, welchen Schaden die Hacker verursacht hätten. "Wir verschaffen uns gerade ein genaues Bild von dem Schaden. Das ist eine relativ komplexe Fragestellung", so der Hochschulpräsident.

Vorlesungen nicht online, sondern auf Campus in Kaiserslautern

Weil alle digitalen Angebote der Hochschule erst einmal offline sind, konnte man die Verwaltung zumindest am Freitag nicht erreichen. Auch das digitale Lehrangebot fiel aus. Das heißt: Online-Vorlesungen gab es keine. Über das Wochenende werden laut Hochschulpräsident Schmidt alle verfügbaren Kräfte daran arbeiten, das Problem zu beheben. "Das ist keine Situation, die es erlaubt, sich ins Wochenende zu verabschieden", sagte Schmidt.

Not-Internetseite für Studenten und Mitarbeiter

Die Studierenden konnten aber - zumindest teilweise - in Präsenz an den Vorlesungen auf dem Campus in Kaiserslautern teilnehmen. Ob am Montag wieder alles normal läuft, ist aber noch unklar. Alle Studierenden und Mitarbeitenden der Hochschule können sich über die Not-Internetseite über den aktuellen Stand informieren.