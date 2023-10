Hochschule Kaiserslautern hat weniger Studenten

An der Hochschule Kaiserslautern haben sich für das kommende Wintersemester deutlich weniger Studierende eingeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein Minus von 13 Prozent.

Vergleicht man die Einschreibungen mit denen vor der Corona-Pandemie, wird der Rückgang noch deutlicher: Nach Angaben eines Sprechers der Hochschule haben sich für das Wintersemester rund 900 Studierende neu eingeschrieben - vor Corona waren es pro Semester noch 1.600.

Mögliche Gründe für den Rückgang der Zahlen an Hochschule Kaiserslautern

Aber warum geht die Zahl der Studierenden an der Hochschule Kaiserslautern zurück? Der Sprecher führt das darauf zurück, dass insgesamt in Deutschland weniger junge Menschen Natur- und Ingenieurswissenschaften studieren wollen - gerade diese Studiengänge sind in Kaiserslautern überdurchschnittlich vertreten. Aber auch der demografische Wandel in der Pfalz, durch den es immer weniger junge Menschen gibt, könnte zum Rückgang der Zahlen beitragen.

Aber: Nicht in allen Bereichen der Hochschule sinkt die Zahl der Studierenden. Während gerade im Ingenieurbereich weniger junge Menschen studieren wollen, sind die Zahlen im Fachbereich Architektur sogar gestiegen. Trotzdem seien die Zahlen besonders mit Blick auf den Fachkräftemangel bedauerlich, sagte der Sprecher.

An der Hochschule in Kaiserslautern werden rund 70 Studiengänge angeboten - die meisten sind technischer Natur. SWR

Ganz neu im Studienangebot der Hochschule Kaiserslautern ist in diesem Jahr der berufsbegleitende Masterstudiengang Betriebswirtschaft - als reines Online-Format. Überhaupt gibt es auch weiterhin Online-Vorlesungen und Seminare - wenn es sich anbietet. An weiteren, neuen Studiengängen wird zurzeit gearbeitet.

Hochschule Kaiserslautern beliebt bei ausländischen Studierenden

Der Sprecher konnte aber auch positive Zahlen vermelden - denn die Hochschule Kaiserslautern ist gerade bei ausländischen Studierenden offenbar beliebt. Jeder vierte Studierende kommt aus dem Ausland – die meisten aus Kamerun, Indien und Syrien.

Die Hochschule Kaiserslautern hat noch zwei weitere Standorte in Pirmasens und Zweibrücken. Insgesamt bietet sie rund 70 verschiedene Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengänge an.