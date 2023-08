Moritz' Traum geht in Erfüllung: Er darf dank eines Stipendiums des Vereins "Ärzte für die Westpfalz" Medizin studieren. Die Bedingung: Danach als Arzt in der Region arbeiten.

Es war kein Kindheitstraum, aber als Moritz Krauß aus Lautersheim im Donnersbergkreis ein FSJ im Rettungsdienst macht, merkt er: Ich will Medizin studieren!

FSJ beim Rettungsdienst weckt Wunsch nach Medizinstudium

Eigentlich wollte Moritz Krauß Ingenieurswissenschaften studieren, doch dann kam alles anders. Erst stand eine Reise an, die wegen Corona nicht klappte. Dann brachte ihn ein Freund darauf, ein FSJ, ein Freiwilliges Soziales Jahr, beim Rettungsdienst zu machen: "Bei der Arbeit im Rettungsdienst habe ich dann die Leidenschaft zur Medizin entdeckt."

Also war Moritz‘ Plan, erstmal weiter im Rettungsdienst zu arbeiten und Warte-Semester zu sammeln. Und dann darauf hoffen, einen Medizinstudienplatz an einer Uni in Deutschland zu bekommen. Das kann allerdings dauern, denn Moritz hat kein Einser-Abi. Per Zufall erfährt er, dass der Verein "Ärzte für die Westpfalz e.V." jungen Menschen ein Stipendium für ein Medizinstudium in Ungarn gibt - und das ohne Zulassungsbeschränkung. Was zählt, ist unter anderem ehrenamtliches Engagement oder auch Leistungen, die man bisher im Gesundheitswesen erbracht hat.

"Ärzte für die Westpfalz e.V." gibt Moritz ein Stipendium

Der Verein "Ärzte für die Westpfalz e.V." vergibt Stipendien für ein Medizinstudium in der ungarischen Stadt Pécs, wenn sich die jungen Leute dazu verpflichten, nach dem Studium für mindestens drei Jahre als Ärzte in der Westpfalz zu arbeiten. Moritz, der ohnehin in seiner Heimat bleiben möchte, findet das toll, bewirbt sich und bekommt das Stipendium. Er ist sehr glücklich darüber: "Das Studium der Humanmedizin in Ungarn bedeutet für mich die Erfüllung eines großen Traums, dem ich jetzt nachgehen kann.“

Für Moritz geht's am Dienstag auf nach Ungarn!

Wissenswertes zum Stipendium der "Ärzte für die Westpfalz e.V." Die Stipendiaten stammen unter anderem aus Pirmasens, Kusel und Kaiserslautern sowie aus den Kreisen Südwestpfalz, Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis. Insgesamt hatten sich 78 Interessierte um die Stipendien für die Medizin-Studienplätze im Ausland beworben. 15 junge Menschen zwischen 19 und 24 Jahren haben entweder ein Stipendium oder ein Teil-Stipendium vom Verein erhalten. Die Stipendien sind an Bedingungen geknüpft. Demnach müssen die Stipendiaten unter anderem die Bereitschaft mitbringen, nach dem Studium als Arzt für mindestens drei Jahre in dem Fördergebiet der Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz, Donnersbergkreis, Bad Kreuznach oder den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken tätig zu sein. Durch das Programm soll die medizinische Versorgung in der Region nachhaltig gestärkt werden. Finanziert wird das Stipendium durch Spenden von Sparkassen, Stadtverwaltungen und Kreisen, aber auch von vielen Privatleuten.

Studienstart in Pécs im September

Die Wohnung in Pécs ist schon eingerichtet. "Damit ist der größte Stress rum", sagt Moritz. Dann also jetzt am Dienstag die Fahrt dorthin mit dem Auto und ab September studieren. Die Vorfreude überwiegt, aber er sagt auch: "Es ist schwer, alles hinter sich zu lassen. Aus dem Beruf rausgehen und dann jetzt ein komplett neues Land, neue Leute kennenzulernen. Klar geh ich mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge nach Ungarn."